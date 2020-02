A fine marzo, gli italiani saranno chiamati a votare nel referendum confermativo (il quarto della storia della Repubblica) della riforma sulla riduzione dei parlamentari, disciplinato dall’articolo 138 della Carta.

Riforma che taglierebbe il numero dagli attuali 945 a 600 in totale, di cui 200 senatori (da 315) e 400 deputati (da 630).

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 23 del 29 gennaio – è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020 , il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Le votazioni si svolgeranno, dunque, domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 – mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Nessun quorum minimo di votanti è previsto per la validità di questa tipologia di referendum. Per cui, indipendentemente da quante persone si recheranno ai seggi, il risultato sarà valido.

Nel caso di risultato positivo (vittoria del SI) sarà il Capo dello Stato a promulgare la legge. In caso contrario (la vittoria del NO) l’esito della consultazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

