Il 25 aprile,a Matera, al Museo del Comunismo e della Resistenza.

La memoria non si cancella e non si deve cancellare, nonostante i tentativi palesi e maldestri di silenziare una data e una pagina di storia che sono tanta parte dell’identità del nostro Paese. E l’occasione per coltivarla, scoprirla o riscoprila è la visita al Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, che sarà aperto per il 25 aprile. Il direttore del Museo, Francesco Calculli, porterà un pezzo di quella storia al ritrovo partigiano organizzato dal Pci sul piazzale del Castello. Parlerà di ” Nazionalismo, fascismo e antifascismo”. Un invito a partecipare. Ora e sempre Resistenza.



CELEBRARE IL 25 APRILE AL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA DI MATERA

Morti o vivi non importa, ma liberi. Ora e sempre Resistenza! In occasione del 25 Aprile, nell’80° Anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo, domani saremo aperti la mattina con orario 10.00 – 11.30 e il pomeriggio eccezionalmente dalle 17.00 alle 20.00. Ultimo ingresso alle 19.30. Sempre in mattinata, verso mezzogiorno, il direttore del museo Francesco Calculli terrà un discorso al Parco del Castello, presso il “Ritrovo partigiano”, su “Nazionalismo, Fascismo e Antifascismo”, per chiunque voglia capire davvero cos’è stata la Resistenza partigiana senza pregiudizi di sorta, quale evento fondamentale per la costruzione dell’Italia di oggi. Spargete la voce, soprattutto partecipate numerosi, e vi aspettiamo per una visita guidata al museo che è sempre un’emozione indimenticabile!

* Nella foto di apertura il fazzoletto rosso della Brigata Garibaldi, custodito nel Museo.