Il 17 porta male? Attesa per consiglio e nuova giunta Bennardi. E il Pd chiede apertura

Dopo la fumata nera dell’ultimo consiglio comunale, con il mancato raggiungimento della quota dei votanti (i consiglieri di opposizione erano uscite dall’aula) per eleggere il nuovo presidente del consiglio comunale di Matera ( Maria Cristina Visaggi di Centro democratico) si dovrà attendere la prossima seduta, entro 10 giorni, per ratificare un adempimento che dovrebbe accendere il disco verde per rinnovare la giunta guidata da Domenico Bennardi. Per gli amanti della cabala il numero 17, che è la maggioranza M5S, Psi, Verdi, Campo democratico(sintetizziamo) che regge il governo di via Aldo Moro dovrebbe reggere visto che c’è una intesa di massima – come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/politica/rimpasto-al-comune-avanti-comunque-ma-dopo-la-bruna/. Ma alla luce della presa di posizione di alcuni partiti di coalizione che hanno invitato il sindaco a definire la questione, https://giornalemio.it/politica/europa-verde-psi-e-piu-europa-uniti-avvisano-bennardi, ecco la nota del Pd che chiede chiarezza. Il partito democratico resta all’opposizione sollecita un cambio di passo per l’ultima fase della consiliatura. “Bennardi -riporta la nota- venga in Consiglio con un atteggiamento di apertura per affrontare l’ultimo miglio di questa insufficiente consigliatura, esercitando per intero le proprie prerogative e scrollandosi di dosso le catene alle quali lui stesso si è aggrovigliato.E’ l’unico modo per salvare se stesso e l’onore della città”. E il Pd farà la sua parte…Prove tecniche di maggioranze future? Vedremo. E da questo potrebbe dipendere anche la riconferma del sindaco in carica Domenico Bernardi…



LA NOTA DEL PD

L’esito della votazione per la elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale di Matera a seguito delle dimissioni di Francesco Salvatore, consegna un quadro politico molto confuso della maggioranza che sostiene il Sindaco Bennardi.

Pur in presenza del numero legale, infatti, la candidata designata dalla maggioranza ha ottenuto appena 13 voti, insufficienti per la sua elezione anche all’ipotetica quarta votazione, allorquando sarà necessaria la maggioranza semplice. Segnale questo di forte difficoltà all’interno della ormai risicatissima “maggioranza”.

A distanza di tre anni e mezzo dall’avvio di questa consigliatura l’amministrazione a trazione 5 Stelle naviga a vista, senza una maggioranza chiara e coesa.

A risentirne è la città, senza una prospettiva di futuro, rassegnata a vivere di ordinaria amministrazione fino alla sua scadenza naturale.

Come Partito Democratico, dall’opposizione, in questi anni abbiamo provato a dare il nostro contributo costruttivo alla risoluzione dei tanti problemi della città, dal piano strategico al piano strutturale, all’esigenza di costruire un nuovo welfare, ma tutto è apparso inutile.

Riteniamo sia giunto il momento della chiarezza.



Al punto in cui siamo proprio dai 5 Stelle ci aspetteremmo uno scatto di dignità e di rispetto della massima Assemblea cittadina che rappresenta tutti i materani e l’elezione della presidenza del Consiglio comunale può rappresentarne l’occasione.

Bennardi agevoli la elezione di un o una Presidente del Consiglio espressione delle minoranze in modo da uscire dal ghetto nel quale si è chiuso in questi anni nella gestione di una maggioranza che, lo ricordiamo, è espressione del misero 21% degli elettori materani.

In Consiglio siedono autorevoli Consiglieri e Consigliere che ben possono garantire terzietà ai lavori, anche espressione di quel mondo civico in grado di dare una spinta innovativa.

A scanso di equivoci, il PD non è interessato a rivestire alcuna carica. Quindi rimane fermamente all’opposizione con lo stesso atteggiamento che privilegia l’interesse della città

Bennardi venga in Consiglio con un atteggiamento di apertura per affrontare l’ultimo miglio di questa insufficiente consigliatura, esercitando per intero le proprie prerogative e scrollandosi di dosso le catene alle quali lui stesso si è aggrovigliato.

E’ l’unico modo per salvare se stesso e l’onore della città.

Il Segretario

Gravela Luigi

I Consiglieri

Alba Carmine

Perniola Tommaso

Schiuma Gianni



Partito Democratico

circolo di Matera