Secondo appuntamento domani 25 gennaio, alle 9.30. presso la sala ” Laura Battista” della Biblioteca provinciale dell’iniziativa -laboratorio ” Idee per Matera” promossa dalle associazioni Medeura e Volt. Sono previsti gli interventi di Francesco Abbondanza, ristoratore, Eustachio Papapietro imprenditore, Pantaleo De Finis architetto. Giovanni Cotrufo geometra, Antonella Guida docente universitaria, Severino Montemurro medico, Nunzio Dilena docente, Maridemo Giammetta funzionario di baca, Raffale Tantone sindacalista, Pietro Volpe sindacalista, Michele Morelli associazione Mutamenti a Mezzogiorno, Antonio Conterosito Pielle Basket, Paolo Montagna Cea Matera, Michele Corazza assicuratore e Mino Di Pede associazione Matera 2019. Dai loro interventi, e alcuni di loro a digiuno o quasi di impegno politico, viene un esempio concreto per tornare a confrontarsi su un disegno e sui problemi della città,ascoltando quello che altri pensano e vorrebbero fare per Matera è riannodare i fili della partecipazione, del fare politica nel concreto. E magari per contribuire a riaccendere l’ entusiasmo da parte di quanti – a torto o a ragione- ripetono che nella stanza dei bottoni ”sono tutti uguali” , ” si fanno i fatti propri” e che la politica è una ”cosa sporca” riferendosi a gestioni locali e nazionali. Ma ce ne sono altri che cercano la buona politica e luoghi e momenti dove poterla fare. E per Matera puo’ essere una occasione di rinnovamento.