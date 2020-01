Quanti vi hanno partecipato come relatori e quanti hanno ascoltato idee, proposte, osservazioni e anche qualche punto di polemica per le occasioni perse da Matera (per i limiti progettualità e di unità in una città che deve fare i conti con le deleterie beghe di retrobottega su rendite di posizione, visibilità,opportunismi o che altri da Potenza o da Roma debbano risolvere i suoi problemi) gli incontri di ”riflessione” promossi dalle associazione Medeura e Volt sono stati ”una boccata di ossigeno” nell’asfittico clima politico locale. E questo alla vigilia del dibattito consiliare sulla sfiducia al sindaco (concretezza e sondaggi ripetono che si andrà avanti comunque, perchè non conviene a nessuno quasi) e nel solco delle rilevazioni telefoniche ufficiali commissionate a società d’opinione nazionali o strumentali con le consuete incursioni locali ”per conoscere ” orientamenti e preferenze su una rosa di candidati sindaci. Nomi da bruciare o quasi se non ci sono ancora nè progetti, e parliamo di contenuti,e nè coalizioni che vadano oltre lo scontato obiettivo ” intanto pensiamo a vincere, e poi si vedrà…’ E abbiamo visto come è andata negli ultimi tre mandati con il trasformismo e l’implosione di liste civiche e ciniche, che ritroveremo ”altamente competitive” anche alle comunali 2020, da sole o di supporto a partiti e movimenti ufficiali. A ” idee per Matera” si cercano spunti, percorsi, obiettivi, cose da fare nell’interesse della città. Frase fatta ma è così che dovrebbe essere. I relatori, del resto, hanno una precisa identità e qualcuno ha sbattuto e continua a sbattere contro un muro, perchè ritenuto rompiscatole, perchè spulcia fino all’ultima comma determine, delibere e regolamento. Come Pio Abiusi, assessore ”ad honorem” all’Ambiente e Legalità, potentino di origine, residente nella Città dei Sassi ma innamorato di Matera e della Basilicata che vorremmo, come pochi. E così rifiuti e scuole come la ” Nitti ” di Serra Venerdì sono al centro della acuta analisi del suo proverbiale ” Stat’v accuort” e cioè ” State attenti, riflettete”. Riflessioni ma su altri temi che verranno da altri relatori tra turismo, cultura, sport, impresa, volontariato e partecipazione, fuori dalle diatribe e dalle elucubrazioni spesso parolaie ”fini a sè stesse’ della filiera social. Eccoli . Sono Pino Oliva, pittore, Gaetano Danzi avvocato, Leo Montemurro presidente Cna Basilicata, Nicola Taddonio guida turistica, Raffaele Vitulli presidente di Basilicata creativa, Vitantonio Lombardo chef stelato, Antonio Vitulli imprenditore, Carmine Cocca agronomo, Franco Paolicelli Imprenditore, Mimmo Capolupo dell’ Hockey falchi, Angelo Guida professionista, Milena De Rosa docente, Mariangeal De Bonis sociologa, Pio Abiusi ass. Ambiente e legalità, Antonella Passione animatrice culturale, Vito Cilla medico e Gianleo Iosca esperto terzo settore. Annotate : sabato 1 febbraio ore 9.30 sala Laura Battista della Biblioteca provinciale.