L’idea delle associazioni Medeura e Volt di sentire lo stato di salute della bella addormentata sul posto…Matera, e nè poteva essere diversamente visto l’accumulo di titoli da ex capitale del divano ed europea della cultura 2019, con tutto il ”disincanto” e il vuoto che si porta dietro dopo la sovraesposizione e sovrapposizione di eventi dell’anno appena trascorso, si sta rivelando azzeccata per raccogliere spunti, suggerimenti, critiche, sfoghi, mal di pancia se volete, per quello che si potrebbe o si potrà fare per il futuro della città. E già perchè piaccia o non piaccia, tra sondaggi veri e fasulli, fatti ad arte per conoscere in maniera subdola come voteranno i polli renziani di manzoniana memoria, si andrà al voto per le comunali 2020 all’insegna dell’usato sicuro. Una lavata di faccia, forse di coscienza(ma ne dubitiamo), un cambio di casacca , quattro idee riprese da un programma che non scade mai (tanto a citare tutto e tutti non costa nulla), la stampa di santini e il porta a porta, sopratutto social e il gioco e fatto. La cosa ci entusiasma poco o per nulla. Restano le idee e le proposte di questa ultima tappa. Leggete i nomi e potrete ripassare la storia recente o quella rimasta nel cassetto della ”Bella addormentata sul posto”, scritta in italiano, in dialetto e con qualche parola di inglese che lascia il tempo che trova.



Ah dimenticavo per la chiusura, sabato 8 febbraio, alle 9.30, presso la sala Laura Battista della biblioteca provinciale, ci sarà anche la collega Angela Mauro dell’Huffington Post. E poi via agli interventi. Eccoli:Francesco Mongiello, direttore artistico della rassegna Amabili Confini, Vito Epifania editore, Lorenzo Iacovone agenzia viaggi, Guido Galante Associazione B&B, Cristina Amenta architetto, Vito Quarato agente di Sviluppo, Giuseppina Padula insegnante, Damiano Laterza giornalista e scrittore, Saverio Acito ingegnere, Antonella Ambrosecchia Salvatore Fondazione Le Monacelle, Giacinto Marchionna consulente turistico, Samantha Fusiello cooperatrice sociale, Rosalba Demetrio vicepresidente Fai Basilicata, Eustachio Nicoletti Sindacalista Cgil , Luca Petruzzellis associazione Sassi e Murgia, Gigi Lapolla imprenditore, Giovanni Oliva segretario generale Fondazione Matera-Basilicata 2019, Pasquale Di Pede abitante dei Sass, Damiano Cosola Imprenditore, Angelo Gravela agente immobiliare, Giovanni Calia associazione Giallo Sassi e Piero Caforio psicologo.