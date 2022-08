Iconoclastia antirussa . Uno sfregio alla memoria della libertà

Quando prevalgono irrazionalità, odio e altre scelte che non aiutano di certo a superare conflitti, incomprensioni, strumentalizzazioni si tradiscono memorie e storie dei popoli, come quelli dell’Est europeo che riuscirono a liberarsi dall’oppressione e dalle persecuzioni naziste grazie all’intervento dell’Armata Rossa. E a ricordare quell’aiuto e sacrificio di tante vittime ci sono i monumenti del passato, simbolo di un impegno che non può essere dimenticato. E,invece, dalla Polonia e dalla Repubbliche baltiche vengono fuori scelte di liquidare quel passato, della propria storia, con la distruzione dei monumenti ai soldati sovietici, ‘’ come forma di ‘’aiuto’’ al regime nazionalista di Kiev’’, come riporta una nota del direttore del museo della Resistenza e del Comunismo di Matera, Francesco Calculli, e dell’associazione ‘’ Karl Marx 2018’’ . La guerra con la Russia c’è per motivi, responsabilità e irresponsabilità, e con verità, accuse e controaccuse da una parte e dall’altra che non aiutano di certo a troncare un conflitto che finora ha fatto troppi morti e procurato contraccolpi all’economia mondiale. La diplomazia finora ha fatto pochi passi avanti, fatta eccezione per il corridoio navale per il trasporto di cereali e altri generi alimentari. Un altro corridoio da attivare è quello della cultura, che come la scienza non deve avere limiti e confini e discriminazioni. E l’Europa sotto questo aspetto, aldilà delle scelte di appartenenza alla Nato e in uno scacchiere internazionale legato a un confronto serrato con Russia, Cina e altri Paesi, dovrebbe rafforzare ponti di amicizia su cultura e pace. Una varco da allargare e percorrere, che tocca anche la memoria dei popoli. Resta in piedi la questione dell’energia, che nasconde – ed è un dato oggettivo- una grande speculazione mondiale, magari per spingere verso il nucleare sicuro e verso altre forme remunerative – per chi le gestisce- di forniture alternative.



LA DISTRUZIONE DEI MONUMENTI DEDICATI AI SOLDATI SOVIETICI COME FORMA DI “AIUTO” AL REGIME NAZIONALISTA DI KIEV : UNO SFREGIO GRAVISSIMO ALLA MEMORIA DI MILIONI DI PERSONE MORTE PER SALVARE IL MONDO DAL NAZIFASCISMO.

La guerra – la possiamo proprio definire così – intrapresa dalle autorità dello stato polacco e delle Repubbliche Baltiche contro i monumenti in memoria dei soldati sovietici, che per la liberazione dei popoli residenti in quelle zone dal nazismo hanno dato la propria vita, ha raggiunto ormai un livello di escalation inarrestabile. Lo scorso 16 agosto a Narva, all’estremo nord-est dell’Estonia, una replica di un carro armato T-34 la colonna vertebrale delle forze corazzate dell’Unione Sovietica durante il secondo conflitto mondiale, è stato rimosso dal piedistallo su cui era rimasto sin dal 1970. Era il più iconico tra centinaia di monumenti sovietici che il governo estone ha deciso di rimuovere dagli spazi pubblici.



Il T- 34 sorgeva nel punto esatto in cui il 24-25 luglio 1944, l’Armata Rossa, sotto il comando del generale Ivan Fedyuninsky, attraversò il fiume e fece breccia tra le linee delle forze della Germania fascista, liberando la città di Narva. Lettonia, 26 Agosto 2022 : l’obelisco di 79 metri con stelle sovietiche in cima, che era il pezzo centrale di un monumento che commemorava la vittoria dell’Armata Rossa sulla Germania nazista, è stato abbattuto nella capitale Riga. L’esistenza e il senso di un monumento dipendono anche dalla comunità e dal luogo in cui sorge. Abbattere i Monumenti ai Liberatori dell’Estonia e della Lettonia sovietiche dagli invasori nazisti è una battaglia assurda, un gesto vile ed esecrabile. E che sembra persino fascista nei suoi intenti, perché significa voler affermare “noi siamo migliori degli altri” in nome della costruzione di un aberrante “meccanismo del politicamente corretto.” Un ‘offesa orrenda alla memoria ai 26,6 milioni di caduti ( tra soldati e civili), che sono lo spaventoso prezzo, pagato dall’Unione Sovietica per la liberazione dell’umanità e dell’Europa in particolare, dal mostro nazifascista.



Fu quindi col sacrificio delle loro vite a decine di milioni, che ci fu donata la libertà; senza le battaglie e l’eroismo quasi sovrumano di Leningrado e Stalingrado, il corso della storia anche moderna non sarebbe stato lo stesso, come concordano gli storici e i militari di ogni paese, compresi i comandanti nazisti. Desideriamo esprimere la nostra più ferma condanna nei confronti di questa barbarie inaccettabile.

Francesco Calculli e “Associazione Karl Marx 2018”