Buona la prima. Lo avevamo scritto alla vigilia e alla fine l’iniziativa promossa da Gaetano Fierro, che ha coinvolto i circoli culturali Angilla Vecchia, Silvio Spaventa Filippi di Potenza e La Scaletta di Matera ha avviato un percorso di confronto e di collaborazione che, ne siamo certi, è destinato ad avere sviluppi concreti sul piano della proposta e delle cose da fare per ‘contribuire a risolvere i problemi di una regione, la Basilicata, alle prese con problemi cronicizzati come l’emigrazione dei giovani, lo spopolamento delle aree interne, il taglio dei servizi e il degrado del territorio. La ricetta, piaccia o no, è quella di rimboccarsi le maniche per tirare fuori idee, soluzioni, da proporre alla ”buona politica” e alle comunità locali. Già parlarsi è stato un passo avanti, tenendo conto, come abbiamo scritto nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/politica/tre-circoli-di-potenza-e-matera-insieme-per-la-basilicata/ che ci sono problemi oggettivi di impostazione amministrativa e territoriale che hanno finito con l’inaridire rappresentanza, confronto e partecipazione. L’accentramento non paga e non ha pagato, anzi . E alla fine la logica dei numeri penalizza tutti. L’esempio dei tre circoli va apprezzato, favorito e consolidato . La politica ha tutto da guadagnare dalle azioni di stimolo e di proposta di quanti ”vivono ” la cultura dei territori. E magari si potranno coinvolgere altre realtà comprensoriali. Fare rete per aiutare la Basilicata.

” Tre circoli- scrive Gaetano Fierro, con un passato di politico e di amministratore e con una passione per la polis che continua a portare avanti- hanno fatto d Angilla Vecchia, la Scaletta. Silvio Spaventa Filippi,tre autorevoli presenze per ribadire e rafforzare l’identità lucana con la sua storia e peculiarità’.Un dibattito a più’ voci , vivace e articolato, per arginare in comunione lo spopolamento demografico,orientare l’attuazione del recoverj plan ,suggerire le politiche dei servizi( sanità’ e istruzione) sul territorio. Questo nell’incontro odierno . A breve altro appuntamento”. Questa volta a Matera? Attendiamo data e ora…