I trasformisti cominciano a passare all’incasso da Bardi

I numeri dei risultati elettorali relativi alle ultime elezioni regionali, come abbiamo avuto modo tutti di rilevare a caldo (https://giornalemio.it/politica/debacle-del-centro-sinistra-ma-bardi-e-ora-nelle-mani-dei-trasformisti/) hanno fotografato un centro destra che da solo non avrebbe vinto (FI+FdI+Lega+Udc=40,75%/Marrese & C. 42,16%), senza l’aiutino provvidenziale dei trasformisti, che sono stati per Bardi una vera manna dal cielo. Almeno per la vittoria. Per la gestione di questo campo allargato -last minute- agli avversari del giorno prima (con la presenza ingombrante di un ex governatore), richiederà -sospettiamo- un fatica non da poco. A cominciare dalla spartizione delle poltrone in giunta e a cascata quelle delle sotto postazioni negli enti vari. Infatti, una sollecitazione in tal senso ci pare essere quella di Donato Pessolano, segretario regionale di Azione Basilicata (per altro vittima eccellente del responso delle urne essendo risultato solo al quarto posto nel gradimento dei votanti del partito di cui teoricamente sarebbe il massimo esponente, ma che così non è) che, con una nota, si rivolge proprio al Presidente Bardi affinchè definisca “l’agenda politica della giunta e per dare la giusta rappresentanza a tutte le lucane e ai lucani che hanno votato Azione.” Insomma, tradotto dal politichese: Generale, quanti posti ci dai in giunta, quale giusto premio per aver “contribuito, in maniera importante…..all’ampia vittoria”? E mica solo con la messe di voti, ma addirittura “con una nuova visione”….che sebbene abbia fatto pensare tutti al solito salto della quaglia, per Pessolano avrebbe, invece, addirittura “i caratteri distintivi di una concezione più moderna ma non liquida della politica”. Definizione che sembra paro paro ispirata dal grande Antani (supercazzola con doppio scappellamento a destra)…epperò “in grado di andare oltre il recinto delle identità”. Tu chiamale, ancora, se vuoi trasformismi, ma sarebbe solo un abile saper “mettere al centro un programma concreto e le sue applicazioni.” Sarà, ma ora tutti sono curiosi di vedere come va a finire.

“Lo storico risultato di Azione Basilicata alle ultime regionali -scrive Pessolano- avvia una nuova fase politica. L’elezione di due consiglieri regionali candidati nella lista del partito, Pittella e Morea, ai quali vanno i miei complimenti, ma più in generale il dato relativo ai voti dell’intera lista regionale e alla percentuale, oltre il 7%, fa del nostro partito il perno, moderato e riformista, attorno al quale si può dare l’avvio ad un nuovo inizio per la Basilicata. Significativo anche il dato della nostra lista in provincia di Matera, 8%, risultato di un ottimo lavoro messo in campo dai gruppi dirigenti territoriali e da quello espresso dalle candidate e dei candidati. Un successo, quello regionale, da attribuire certamente alle forze dei singoli ma anche al lavoro di un’intera squadra, a cui va il mio sentito ringraziamento, e di un partito da noi fondato solo pochi anni fa e che oggi è diventato più forte e in grado di aggregare persone, culture, esperienze e competenze. Azione ha contribuito, in maniera importante, non solo con i voti ma anche con una nuova visione all’ampia vittoria della coalizione guidata da Vito Bardi, che ha esattamente i caratteri distintivi di una concezione più moderna ma non liquida della politica, in grado di andare oltre il recinto delle identità e di mettere al centro un programma concreto e le sue applicazioni. Proprio in questa direzione, Azione è pronta a dare il suo contributo, di merito e innovazione, con il solo obiettivo di determinare un cambiamento e fare in modo che i punti programmatici, messi nero su bianco e sottoscritti dal Presidente Bardi, non restino su carta ma diventino fatti chiari e ambiziosi da mettere a disposizione della società lucana. Da subito riprenderemo le interlocuzioni con il Presidente Bardi per definire l’agenda politica della giunta e per dare la giusta rappresentanza a tutte le lucane e ai lucani che hanno votato Azione e la nostra idea, seria e responsabile, di futuro per la Basilicata.”