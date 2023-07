I sondaggi de Il Sole 24 ore. Recupera Bardi. Giù i sindaci Bennardi e Guarente

Un campione di intervistati e il responso di una classifica che per la Basilicata, alle prese con vari problemi e con un rapporto con la politica che la dice tutta quale sia il gradimento degli elettori su risposte spesso evanescenti, rinviate ai progetti del Piano di ripresa e resilienza o agli annunci lasciato sull’inflazionato e poco credibile dimensione social. Così sorride solo il presidente della giunta regionale Vito Bardi (Forza Italia) nella classifica redata dall’Istituto demoscopico ‘Noto Sondaggi’ per il Sole 24 Ore. Bardi ha fatto registrare un consenso del 47,5 (rispetto al 40,5 del 2022), piazzandosi al 12° posto della graduatoria generale. E rispetto al giorno delle elezioni. Migliora, senz’altro, con un +5,3% che lo pone al quarto posto di quella graduatoria. ” Il lavoro è appena all’inizio -ha commentato Bardi.Il sondaggio del Sole 24 ore riconosce il cambio di passo dell’ultimo anno ma soprattutto la grande responsabilità che abbiamo – io in primis – nei confronti dei lucani”. L’anno prossimo si vota e questo dato potrebbe accelerare il percorso per una possibile ricandidatura. C’è tempo per votare a Matera e a Potenza, ma nelle due coalizioni c’è chi pensa a candidature alle regionali e all’ ennesimo rimpasto in giunta. A Matera , guidata dal sindaco Domenico Bennardi (M5S) eletto nel 2020 se ne parlerà senz’altro a fine anno.



Le azioni del primo cittadino, nonostante la rilevante presenza mediatica, sono in calo nella classifica del quotidiano economico, è 67^ insieme ai colleghi di Roma, Cosenza, Catanzaro, Ravenna, Salerno, Roma, su una graduatoria di 87 dove è collocato ben ultimo il sindaco di Potenza Mario Guarente ( Lega).Il gradimento per Bennardi è di 50, con un calo di 17,5 punti rispetto al passato. Ognuno faccia le analisi che vuole, sindaco e coalizione compresi, ma il risultato è questo ed è stato fornito-come riporta la pagina de Il sole 24 ore di oggi, su un campione di 1000 intervistati. Giudizio alla fine del mandato, certamente. Ma per ora c’è poco da esultare. Anzi tanto da lavorare. Servono fatti.



A rimboccarsi le maniche anche il sindaco di Potenza Mario Guarente. Altro contesto, anche lì fibrillazioni interne, nonostante il rapporto con la Regione. Il gradimento dei cittadini per Guarente è sceso al 43 per cento, rispetto al 50 per cento della precedente rilevazione. La sua giunta venne eletta nel 2019.Si voterà insieme alla Regione. Serve uno scossone. Ricandidatura? Non sappiamo. C’è chi dice dalla città di San Gerardo di un assessore regionale che scalpita…