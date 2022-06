I referendum di domenica? Te li spiego!

Domenica 12 giugno (dalle 7,00 alle 23,00), se sono solo gli elettori di 22 comuni lucani ad essere interessati al rinnovo di sindaci e consigli comunali, in questi e in tutti gli altri comuni d’Italia tutti i cittadini sono chiamati a recarsi alle urne per esprimersi su cinque referendum riguardanti la giustizia.

Eccoli, in sintesi:

Referendum n. 1-scheda di colore rosso

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Referendum n. 2-scheda di colore arancione

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c) del Codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Referendum n. 3-scheda di colore giallo

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

Referendum n. 4-scheda di colore grigio

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Referendum n. 5-scheda di colore verde

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Argomenti ostici, come si vede, che spingeranno in tanti a disertare le urne. Ma la democrazia è un bene che va coltivato e ogni volta in cui siamo chiamati ad esprimere come la pensiamo dovremmo coglierla, magari anche per approfondire argomenti di cui altrimenti non ci saremmo mai occupati.

Per quanto ci riguarda, non fosse che per rispetto nei confronti di chi è morto per riconsegnarci questo diritto vietato dal fascismo, recarsi a votare è sempre la scelta giusta.

Certo nei referendum -per chi è contrario all’abrogazione delle norme oggetto dei quesiti e voterebbe NO- scatta anche la scelta di far mancare il quorum, che spinge a non recarsi alle urne.

Ma -purtroppo- negli ultimi anni il “non voto” è una pericolosa tendenza che si sta estendendo anche alle elezioni politiche ed amministrative. Minando alla base il pilastro principale di una società democratica.

Tornando -dunque- ai temi del referendum, abbiamo pensato di proporre un video animato di pochi minuti (8,16) sui cinque referendum, molto ben fatto -che abbiamo incrociato in rete- e che pensiamo possa aiutare i nostri lettori a conoscerli in modo semplice e chiaro, a farsi una opinione sugli stessi e magari, andare a sancirla sulle schede elettorali.

Eccolo a seguire così come è stato pubblicato sulla pagina facebook denominata, per l’appunto, “Te lo spiego” (https://www.facebook.com/telospiegovideo).

Lo stesso, apprendiamo dalla stessa fonte, è merito di:

Regia: Sacha Dominis

Illustrazioni: Mel Zohar

Testi: Sacha Dominis, Giovanni Piccirilli

Montaggio e Animazioni: Ernesto Dejana, Sacha Dominis

Questo video è stato realizzato grazie all’aiuto dei nostri patrons e abbonati: Marco E, Luca B, Piri G S, Giovanni C, Maurizio B, Serena S C, Name S, Elisabetta C, Alessio P, Valentina R, Simone A, Alessandro R, Michela M, Irene Z, Claudia G, Andrea O, Anna R, Andrea G, Simone I, Marco L B, Giovanni P, Riae, Alessandro P, pippo.