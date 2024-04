I Popolari primo partito ad Altamura, dopo l’adesione di Perrucci

Si consolidano i Popolari, con l’arrivo del consigliere Gioacchino Perrucci, all’interno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Vitantonio Petronella. E i Popolari, che fanno riferimento all’assessore al Personale della Regione Puglia , Gianni Stea, lavoreranno in sinergia con il coordinamento regionale. Il gruppo altamurano sarà coordinato da Francesco Fiore. Buon lavoro.



COMUNE DI ALTAMURA, nota dell’Assessore regionale Gianni Stea

Il Consigliere di Altamura, Dott. Gioacchino Perrucci, dopo ampio confronto e condivisone dell’azione amministrativa locale con i Popolari, aderisce al Gruppo, portando a quattro il numero dei Consiglieri. Di conseguenza, il Movimento civico che fa capo all’Assessore regionale al Personale, Gianni Stea diventa il primo partito in seno al Consiglio comunale di Altamura, rafforzando così l’azione politica all’interno della maggioranza. Stea, nell’ambito della riorganizzazione dei Popolari sul territorio ha provveduto anche alla nomina del Presidente, Francesco Fiore e del Segretario, Domenico Indrio, del Movimento ad Altamura. “Un Gruppo che lavorando in stretta sinergia con il Coordinamento regionale – ha spiegato Stea –sarà di supporto all’azione amministrativa e politica dei Consiglieri Comunali”.

“La strada tracciata e seguita dai Popolari ad Altamura resterà quindi fedele alla linea data dalle numerose preferenze accordate dai cittadini”, sottolinea approfittando per dare il benvenuto ed augurare buon lavoro al Consigliere Perrucci, al Presidente Fiore e al Segretario Indrio. “Continueremo a lavorare con lealtà esclusivamente a vantaggio del territorio al servizio di tutta la comunità, certo che i Popolari potranno contribuire in maniera propositiva a rendere ancora più efficace e incisiva l’opera politica già intrapresa”.

Gianni Stea

Assessore al Personale – Regione Puglia