I partiti sono …partiti. E la ”malarazza” di Modugno sta a guardare

Naturalmente non si va oltre che allargare le braccia e scuotere sconsolati la testa, per commentare con uno scontato ”ma in che mani siamo finiti?” a livello nazionale, con un governo sovranista a sovranità limitata…allineato e coperto alle direttive del presidente statunitense Donald Trump ( come hanno dimostrato le guerre di Israele a Gaza e della Russia in Ucraina e la tassazione unilaterale dei dazi su quel che resta del made in Italy) e a livello locale dove l’anatra zoppa che non ha risolto i problemi di tenuta, nonostante la transumanza dalla ex maggioranza all’opposizione, Leonardo Pinto punta il dito e ricorda un allegro motivetto di mister Volare. ” Ti lamenti, ma che ti lamenti piglia lu bastone e tira fora li denti”. Per farla breve…venite fuori e candidatevi. Se siamo al teatrino della politica di quart’ordine è anche colpa vostra. E che dire del pateracchio parlamentare sulla legge in materia di violenza sessuale? Punto e daccapo. Anzi, peggio. A confermarlo le cronache.



LE RIFLESSIONI DI LEONARDO PINTO

Scusate, perché dobbiamo negare l’evidenza? perché facciamo fatica a dire chiaro e tondo che siamo nelle mani di politici disonesti e incapaci?

Perché abbiamo difficoltà a dire la verità:

– i partiti sono diventati comitati di affari;

– gli elettori disertano le urne perché ormai non si

fidano più sia dei politici sia dei partiti.

Una nuova legge elettorale non modificherebbe la qualità dell’attuale ceto politico. Dunque, è un problema di persone.

All’amico e collega Franco Di Caro che, a fronte di critiche e lamenti, chiede proposte, rispondo:

caro Franco, la soluzione è semplice, molto semplice; chi critica e si lamenta, oltre a farlo, se è sincero e vuole davvero cambiare deve trovare il coraggio di esporsi e candidarsi senza farsi condizionare da appartenenze politiche, evitando di lasciarsi contagiare dai responsabili dei fallimenti politici e amministrativi che viviamo quotidianamente.

Le elezioni comunali di Matera: possibile che non abbiano insegnato nulla?

Ma veramente Cifarelli, Santochirico, Bennardi, Viti, Buccico, Acito, De Ruggieri, Muscaridola, Chiorazzo, Bubbico, Boccia, Speranza, Pittella & C., la buona politica, potevano rappresentare il nuovo capace di cambiare?

Siamo seri!

Per il vergognoso teatro al quale stiamo assistendo nel Consiglio Comunale di Matera, come mai nessuno parla, nessuno contesta?

Mutatis mutandis, la situazione a non è diversa a livello nazionale.



LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE

Accordo Meloni-Schlein (libero consenso nei rapporti sessuali), vera “perla giuridica” di due politicanti che ignorano l’abc del diritto naturale e positivo esistente a livello mondiale. Infatti, la legge, dopo l’approvazione all’unanimità della Camera, si è bloccata al senato perché prevede -tra l’altro- l’inammissibile inversione dell’onere della prova.

Possibile che i caproni che siedono alla Camera non se ne siano accorti?