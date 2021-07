La nota del leader di tante battaglie scudocrociate, come Publio Fiori, e girataci da Pasquale Tucciariello che continua a sostenere anima e valori democristiani, ha il pregio di provocare una riflessione sul centrismo modaiolo e opportunista di questi tempi. Tutti o quasi puntano al centro per rassicurare, catturare consensi tra i moderati spesso sfiduciati o frastornati da comportamenti incoerenti di quanti al centro e ai valori moderati o cattolici non hanno mai aderito. Alla faccia della coerenza. Lo vediamo tutti i giorni nel governo Draghi del ”tutti insieme incompatibilmente” con maggioranze cangianti a seconda delle necessita. Fiori chiede di riprendere l’articolo 4 della Costituzione. Rileggetelo e passa parola. E quanto alla stabilità beh, non ci giuriamo. Ci sono le amministrative, l’orientamento di spese e progetti per questo o quel settore. Poi si dovrà votare per il presidente della Repubblica… Tutti al centro, naturalmente.



la nota di Publio Fiori

L’instabilità politica e di governo di questi ultimi anni ha coinciso con la mancanza di un Centro capace di dare equilibrio al confronto e alle contrapposizioni tra partiti sempre più privi di valori e di riferimenti culturali, ideali e sociali. La Dc ha sempre svolto questo ruolo coinvolgendo altri partiti su una piattaforma politica moderata ma socialmente avanzata. Dobbiamo recuperare questo ruolo perchè,anche se nel campo democristiano c’è molta confusione, il popolo democristiano è presente nello scenario politico nazionale e chiede di essere rappresentato a difesa di quei principi costituzionali che costituiscono la base della tradizione democratico-cristiana. Dobbiamo ricominciare dalla politica locale cercando consensi sulla nostra identità senza tentare di ”assecondare” gli elettori ma rilanciando quella tradizione di impegno sociale che ha segnato la storia del nostro Paese. Per un progresso materiale e spirituale come previsto dall’art.4 della Costituzione