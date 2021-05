Ci sono ancora dubbi? La vicenda del ritiro della proroga del blocco dei licenziamenti da parte del governo Draghi su “ordine” di Confindustria, ha dimostrato che il governo dei migliori, seppur “tecnicamente” è palesemente “di destra” ed ubbidisce ad interessi precisi che non sono certo quelli di chi vive di un proprio lavoro sempre più carente.

Così accade che Bonomi (posto a capo degli industriali italiani senza avere mai messo su un’industria), con il giornale padronale “Il Sole24Ore” a fargli da grancassa (“L’inganno di Orlando” ha titolato), si permette di accusare in modo palesemente falso un ministro della Repubblica di aver fatto un colpo di mano, senza essere preso a calci (seppure metaforicamente) come meriterebbe.

E si perchè è la cronaca a dire che Bonomi e i suoi mentono. Orlando aveva, infatti, proposto la proroga del blocco dei licenziamenti (che scade a fine giugno) fino al 28 agosto in un Consiglio dei ministri che discuteva dell’ultimo decreto sostegni ricevendo una approvazione unanime. Al punto che lo stesso annuncia tale misura nella successiva conferenza stampa con accanto Draghi.

Una misura di per se ancora insufficiente a tutelare le migliaia di famiglie che andrebbero accompagnate fino alla ripresa dell’economia che dovrebbe -si spera- arrivare con gli investimenti del PRRN o quanto meno sino alla riforma degli ammortizzatori sociali che non arriverà verosimilmente prima di settembre/ottobre.

Secondo le stime (di Banca d’Italia e Ministero del Lavoro) fino ad ora il blocco dei licenziamenti ha preservato 577 mila posti di lavoro (360 mila direttamente e il resto i prevedibili esuberi provocati dalla crisi in atto).

A qualcuno sembrano quisquiglie? Ai padroni si! Essi vogliono avere le mani libere, pur avendo ottenuto larga parte dei 40 miliardi del decreto sostegni.

Essi vogliono tutto il malloppo grazie ad un finto governo di unità nazionale (in cui c’è stata una netta sterzata a destra) obbediente ai sui voleri.

Cosa che non gli riusciva con il precedente odiato governo Conte-bis, per questo fatto fuori, specie dopo aver portato a casa i soldi del Recovery e su cui non avrebbero potuto metter becco come ora.

Dopo questa palese ed umiliante subordinazione del governo a Confindustria, dopo la restituzione del vitalizio ai condannati, dopo lo schiaffo di Draghi a Letta sulla tassa di successione per i ricchi, dopo i tanti provvedimenti decisi in solitaria (in primis il PRRN) da Draghi e i suoi scudieri tecnici poi sostanzialmente imposti poche ore prima nelle sedi istituzionali, quanto in basso dovranno ancora cadere i rappresentanti del popolo che siedono in Parlamento?

E, soprattutto, per quanto tempo pensano M5S-PD-LEU (ovvero la maggioranza parlamentare) di continuare a subire in silenzio questa sequela di schiaffoni che gli vengono somministrati da Draghi ed un pugno di tecnici sostenuti da Lega e FI (ovvero la minoranza parlamentare)?

Dicono balle quelli che sostengono che i provvedimenti possono essere neutri, non avere una direzione di marcia ben precisa. Essi possono andare a favore di chi vive e sopravvive con il proprio lavoro, la parte più debole ed indifesa della società. Oppure ad impinguare le greppie di chi le ha sempre avute piene perchè soggetti più forti, capaci di evadere in modo massiccio, capaci di speculare su tutto, anche sulle disgrazie altrui. E’ la solita lotta di interessi contrapposti che non ha mai smesso di esistere. Si è solo smesso di raccontarla. Ma è qui ed è in corso in modo virulento in un frangente terribile.

Sarebbe orgente, quindi, ridare voce e rappresentanza alla parte debole della società che si allarga sempre più. Ma fino a quando M5S-PD-LeU continueranno ad essere posseduti dalla “sindrome di Stoccolma” sarebbe auspicabile che almeno i sindacati cominciassero ad alzare la voce e il livello dello scontro sociale, offrendo una sponda istituzionale alla disperazione, prima che la polveriera esploda e….ironia della sorte, possa essere cavalcata da forze contigue agli interessi forti.

Draghi e la sua squadra di tecnici di destra non andranno a chiedere i voti dopo aver fatto i propri comodi. Ci dovranno andare quei partiti che oggi stanno muti e bastonati a reggere il moccolo a politiche che amplificano le diseguaglianze sociali. E non riceveranno una bella accoglienza, c’è da scommetterci.

Farebbero meglio a svegliarsi e far capire a Draghi che è lui ad aver bisogno dei loro voti in Parlamento. Non il contrario. Sono loro ad aver avuto la rappresentanza del popolo, non lui. Quindi incidere sulle scelte, non subirle.

Sarebbe la democrazia, quella che sembra si voglia mettere sempre più tra parentesi…..nella più generale afasia.