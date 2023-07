I migliori danni della nostra vita? Ma con due ‘Nani’…dice Travaglio

Ogni popolo ”bue”, Matera compresa, ha il governo che si merita e con tanto di ”pilota automatico” come Marco Travaglio chiama i governi del ”non disturbare il manovratore” che fa quello che deve fare secondo un ordine costituito, per lasciare le cose come stanno e difendere interessi consolidati. E nel BelPaese, dei trasformismi e cambi ”prezzolati” di casacche, la politica continua a navigare sottocosta con una ciurma di tante faccetoste, poco acculturate e dai tanti carichi (penali e amministrativi) pendenti che sono l’emblema di una casta in continua involuzione. E il monologo ” I migliori danni della nostra vita” del direttore de ” Il fatto quotidiano”, Marco Travaglio, per la rassegna ” Estati d’animo, al quale abbiamo assistito a Matera sul palco del parco del Castello, sono stati una boccata di aria fresca contro quella quotidiana passerella di nani, ballerine, leccapiedi e via dileggiando che si cimentano sul teatrino della politica a reti unificate. E Travaglio, che è andato avanti senza sosta per due ore e mezzo, ha confermato di non fare sconti a nessuno, con sarcasmo, ironia e tanta incontestabile verità verso politici,imprenditori e cortigiani di ieri e di oggi.

Del resto è uno dei pochi colleghi che a livello nazionale continuano ad avere la schiena dritta e a vincere cause per diffamazione intentate dal politico di tunro anche sulla carta igienica identitaria. Un giornalista , come ha ricordato,che tempo fa prese alla lettera l’invito provocatorio di Piero Fassino, leader del vecchio Pci e della filiera involutiva Ds, Pds e Pd ” Vediamo se siete in grado di farvi un altro giornale”…. E così nacque il Fatto Quotidiano, mentre l’Unità durante il governo Renzi scomparve. Stessa storia con Beppe Grillo : ” vediamo se siete in grado di farvi un partito” e nacque il M5s con tutte le illusioni e le delusioni di quella esperienza.



Il ”direttore” non si è fatto pregare raccontando, con note e schermate alla mano, gli ultimi cinque anni di storia italiana. ”…ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione – riporta una breve sinossi di un lavoro, seguitissimo per lo Stivale- ribaltato il voto degli italiani del 2018, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita, rovesciando il governo Conte2 e consegnando l’Italia all’ammucchiata di Draghi, che ha spianato la strada al ritorno delle vecchie destre riverniciate da nuove dietro il volto di Giorgia Meloni”. E lui ha parlato dei due nani, un nomignolo che ha contrassegnato la lunga stagione di Silvio Berlusconi ( che ha lasciato un vuoto anche nei tribunali ha detto Travaglio) fino all’attuale presidente (al maschile) del consiglio dei ministri Giorgia Meloni per la quale il giornalista ha tirato fuori, con ritagli di giornali e di lanci di agenzie tutte le contraddizioni di una carriera politica passata dai banchi di opposizione a quelli di governo. E qui Travaglio- non vi faremo la cronaca con la scheda dei protagonisti della poltiica di ieri e di oggi, presidenti della Repubblica compresi- è andato avanti come un rullo compressore, destando l’ilarità ma anche le riflessioni del pubblico all’insegna del ” Ma in che mani siamo finiti? Povera Italia”.



Così i ministri Sangiuliano (il preferito nella satira travagliana), Salvini, Santanchè, Piantedosi, Nordio e tutto il consiglio dei ministri, guidato da Giorgia Meloni, continuano a navigare a vista perchè titolari di deleghe che sembrano state assegnate per far fare loro qualcosa. Una consuetudine, che viene da lontano con i governi di centrosinistra prodiani, lettiani, tecnici dell’accomodamento da Monti a Draghi che hanno consentito di andare avanti con il ”pilote automatico” fatta eccezione per Giuseppe ” Giuseppi” Conti che spesso si è messo di traverso, bersagliato dal potere costituito e temporaneamente ”destituito” che mal aveva digerito riforme e cambi di passo : dal reddito di cittadinaza allo spazzacorrotti, dal taglio dei parlamentari al 110 per cento. Perfettibili, ma che hanno dato uno scossone al Paese.



Ma le grandi manovre per ristabilire lo ”status quo” sono state sempre in agguato e tra ”strategie renziane” e del Colle si è andati avanti fino al voto delle politiche, con il centrodestra che si è presentato unito e il disarticolato centrosinistra in ordine sparso. Con la scoppola devastante sul Pd (un mosaico di individualità) che continua a essere nè carne e nè pesce e con il M5S che, sia pur ridimensionato tira dritto, anche in Basilicata in attesa di opportunità e tempi migliori, dopo aver consistenza, credibilità e smalto di un tempo. Ma quello che preoccupa maggiormente è la situazione internazionale della guerra in casa, cominciata nel 2014 in Ucraina, destinata a durare a lungo fino al voto per le presidenziali statunitensi. Con la Nato che continua a espandersi a dismisura, nonostante gli impegni presi con l’ex presidente dell’Urss Gorbacev, di non andare oltre dopo la caduta del Muro di Berlino. E invece a a quella cartina mancano Georgia e Ucraina… E l’Europa? E l’Italia che, fatta eccezione per l’azione e gli appelli di Papa Francesco, cosa ha fatto o sta facendo per la pace, nonostante i ‘limiti” e le ‘indicazioni’ della nostra Costituzione? Finanzia armamenti, presenze, come già fatto per il Kossovo.



E qui Travaglio, con dati e considerazioni, ha chiesto di far decidere alle popolazioni occupate dalla Russia con un referendum sul ” dove e con chi stare? “Ma si va vanti tra sangue, stragi, ricatti sul grano e speculazioni internazionali su energia e materie prime, nell’ambito di una strategia mondiale di ”riassetto” di poteri tra Usa, Cina e Russia . La Repubblica di Putin, piaccia o no, ha un potenziale di armamenti atomici che l’Ucraina (non ancora nella Nato e nell’Unione europea) non ha. E allora non resta che dare un’ultima occhiata alle repliche di governo con Travaglio che ha ringraziato alla sua maniera e invitato a leggere una voce libera come ”Il fatto quotidiano”.

”…e grazie a quelli -ha detto- che hanno pensato Destra moderna, nuova innovativa e adesso stanno cominciando a scoprire che dal nano siamo passati alla nana e che se siamo passati ai peggiori è tutta colpa dei migliori…” Anche in quel che resta del centro …visto che la Sinistra attenda una Rifondazione e di liberarsi di personaggi di ieri e di oggi sinistri,sinistrati e sinistrorsi finiti al ”centro” del quadro consenziente del pilota automatico. E’ un Travaglio, anche questo..