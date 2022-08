I giovani della politica…che sanno già di vecchio

“La Regina ci deve delle spiegazioni“, “Quando si guida un partito bisogna pensare più agli altri che a se“…sono solo alcuni dei concetti espressi in una lunga intervista odierna rilasciata dalla vice segretaria lucana del medesimo partito Maura Locantore a Il Quotidiano del Sud. Una richiesta pubblica di chiarimento, sostanzialmente del perchè di una “democrazia” violata, che evidentemente non trova per le vie ufficiali del proprio partito. E parliamo della n° 2 nella gerarchia politica di questa organizzazione, non di un modesto militante qualsiasi.

Era stato spacciato come punta di diamante di un rinnovamento della politica questo giovane lucano di nascita ma romano di crescita politica nell’entourage del ministro Provenzano. Ma a giudicare dalla poca affidabilità manifestata in questa occasione in cui, come ricordano in casa PD si è rimangiato il solenne impegno di non candidarsi in favore di un impegno nel partito, accettando senza esitazione alcuna questa “candidatura sicura a sua insaputa” al punto da pubblicare sul proprio profilo un post autoincensante come questo

invece di dare ancora le spiegazioni richieste a gran voce da tutti, rivela quanto trattasi di un bluff! Il triste segnale che non è l’anagrafe a rendere migliore la qualità dei soggetti che praticano la politica. Si può essere vecchi, molto vecchi nelle pratiche opportunistiche della politica, pur essendo apparentemente giovani….

Non si registrano ancora reazioni a questo terremoto da parte del PD materano, guidato anch’esso da un giovane….