I disturbi ai segnali TV dipendono dalla nuova antenna 5G di Via Gravina?

I disturbi del segnale TV nel quartiere Acquarium di Matera, dipendono dalla nuova antenna 5G installata nella adiacente Via Gravina? A chiedere lumi in materia al Sindaco Domenico Bennardi è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con una apposita interrogazione che riportaiamo a seguire. “GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA

Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Matera, 27 febbraio 2024

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto: quali determinazioni urgenti per verificare le cause dei disturbi del segnale tv nel quartiere Acquarium .

PREMESSO CHE

• Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini residente nella zona nord di Matera che hanno evidenziato problemi di interferenze sui canali del digitale terrestre con immagini ad effetto mosaico e audio distorto;

• Da quello che i cittadini hanno dichiarato, sembrerebbe che i problemi siano sorti da quando è stato attivato il ripetitore 5g di via Gravina ;

CONSIDERATO CHE

• E’ compito di ogni buona Amministrazione Comunale dare un feed back all’utente che ha inviato una segnalazione, e permettere, entro tempi certi e stabiliti, di avere un riscontro sul reclamo presentato e sulle azioni intraprese in tal senso dall’Amministrazione.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

INTERROGANO

Il Signor Sindaco,

• Per conoscere se esiste una correlazione fra i disagi segnalati dai cittadini e l’attivazione dell’antenna e in caso di risposta affermativa quali determinazioni urgenti intende adottare per il ripristino delle condizioni di corretta funzionalità degli impianti audiovisivi nella zona del quartiere Acquarium.

• Per sapere se anche presso gli uffici competenti del Comune di Matera siano arrivate segnalazioni simili a quelle rappresentate dagli scriventi.”

I CONSIGLIERI COMUNALI

Augusto Toto – Mario Morelli – Daniele Fragasso