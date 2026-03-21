I ”compagni” di San Mauro Forte al Museo del Comunismo e della Resistenza

Pugno chiuso e tanta commozione nello scorrere l’album di famiglia di una grande realtà di militanza politica, che ha avuto nel ”Partito” quella casa comune troppo presto demolita e della quale oggi si avverte la mancanza, con il ritorno di sovranismi e della deriva autarchica e anticostituzionale che rappresentano. Luigi e Rocco da San Mauro Forte(che vanta una storia identitaria e coinvolgente del Pci) nella visita al Museo hanno avuto modo di confrontarsi con il direttore di quel luogo Francesco Calculli, che sta portando avanti con lo staff un interessante ciclo di incontri ”Pensiero in movimento” sulle lezioni di storia del ‘900. E, oggi, sabato 21, confronto su pensiero ed eredità di Antonio Gramsci.

IL POST

UN INCONTRO DI IDEE: IL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA OSPITA

I COMPAGNI DI SAN MAURO FORTE.

Oggi (venerdì 20 marzo ndr) abbiamo avuto l’onore di ricevere Luigi e Rocco, compagni di San Mauro Forte. E’ stato un incontro ricco di scambi e riflessioni sulle dinamiche del comunismo italiano e internazionale. Abbiamo discusso delle sfide e delle opportunità del movimento comunista, e abbiamo condiviso esperienze e punti di vista . E’ stato un confronto stimolante e costruttivo , che ci ha permesso di approfondire la nostra comprensione della storia e del presente. Ringraziamo Luigi e Rocco per la loro visita e per il loro contributo alla discussione. Speriamo di poter continuare a costruire ponti e a promuovere il dialogo tra le diverse realtà del movimento comunista.

( Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera)



E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DISEGNO’ IL COMINTERN DEL 1935

Li riconoscete, accanto a una bandiera rossa e al ritratto di Lenin? Ognuno di loro, in diverse epoche, ha tracciato un solco e ci ha messo cuore, mente, faccia per il Comunismo. C’è anche il compagno Francesco ”Ilic” Calculli da Matera, fedele alla linea …sulle note dell’Internazionale e allo slogan leninista del 1917 ” Tutto il potere ai Soviet”. Una parola d’ordine della ”Tesi di aprile”, che puntava alla democrazia proletaria e a quella Rivoluzione d’Ottobre(attuata) che segnò la fine del bolscevismo.