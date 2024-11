I commenti della politica lucana alla sentenza della Consulta sulla legge Calderoli

In riferimento alla sentenza (https://giornalemio.it/cronaca/corte-costituzionale-illegittime-diverse-disposizioni-della-legge-sullautonomia-differenziata/) con cui ieri sera la Corte Costituzionale, pur non bocciandola in toto, ha bocciato punti cruciali della legge sull’autonomia differenziata che dovrà tornare per questo in Parlamento, si registrano i seguenti commenti della politica lucana.

Rutigliano (PD Basilicata): “La Corte smonta la legge Calderoli, avevamo ragione noi. Destra ha tradito i lucani”.

“La Corte Costituzionale ha smontato la legge Calderoli pezzo per pezzo. È una sentenza chiara e definitiva, che difende l’unità del Paese e sancisce l’incostituzionalità di una riforma pensata per dividere l’Italia.” Lo afferma Carlo Rutigliano, Presidente del Partito Democratico di Basilicata, commentando l’accoglimento del ricorso delle Regioni da parte della Corte.

“Sin dal primo giorno abbiamo denunciato quanto questa legge fosse sbagliata nel merito e nel metodo: mina l’unità nazionale, ignora il principio di sussidiarietà e mette a rischio i diritti fondamentali dei cittadini nelle regioni più fragili. Oggi la Corte conferma tutto quello che abbiamo detto”, sottolinea Rutigliano. “È un fallimento totale per il governo Meloni e un colpo durissimo per Salvini, che ha pensato di poter sacrificare la coesione nazionale per puro tornaconto politico.”

Quanto al ministro Calderoli, aggiunge il Presidente dem lucano, “questa bocciatura rappresenta solo l’ultimo di una serie di errori che pesano sulle spalle del Paese. Prima con il Porcellum, oggi con l’autonomia differenziata, continua ad accumulare sentenze contrarie dalla Corte Costituzionale. Dovrebbe, una volta per tutte, interrogarsi sulla propria capacità di interpretare e rappresentare l’interesse collettivo.”

Rutigliano non risparmia critiche alla giunta regionale: “In Basilicata, il presidente Bardi e la sua maggioranza di destra hanno scelto di sostenere l’interesse dei loro partiti anziché schierarsi al fianco dei lucani. Hanno bocciato la nostra proposta di ricorrere contro la legge Calderoli davanti alla Corte Costituzionale e schierare la Basilicata accanto a Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Avevamo ragione noi.”

“Un’occasione mancata per dimostrare coraggio e coerenza mentre altre regioni difendono i loro cittadini: la Basilicata avrebbe meritato lo stesso impegno”, ha commentato.

Lindo Monaco (BCC): “La bocciatura della riforma sull’autonomia differenziata è una vittoria per l’Italia unita”.

Il commento del Coordinatore Politico di Basilicata Casa Comune sulla sentenza della Corte Costituzionale in merito al Decreto Calderoli.

“Era inevitabile! La Corte Costituzionale sbarra la strada a questa scellerata riforma sull’autonomia differenziata”. È quanto ha dichiarato Lindo Monaco, Coordinatore Politico di Basilicata Casa Comune, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale cha accolto i ricorsi delle regioni che avevano impugnato la legge sull’autonomia differenziata.

“Avremmo voluto che tra le Regioni che hanno presentato ricorso vi fosse stata anche la nostra Basilicata…ma così’ non è stato! Peccato che la maggioranza consiliare ed i partiti del centro destra al governo della nostra regione, al contrario di altre regioni del sud, non abbiano avuto il coraggio di difendere le ragioni dell’Italia unita e coesa!

Eppure lo abbiamo detto, ripetuto, sottolineato in tutti i modi: non si può minare l’unità della nostra Repubblica senza tenere conto dei principi di sussidiarietà e solidarietà. La nostra Italia non è, e non potrà mai essere, un insieme di staterelli indipendenti.

Continueremo a lottare perché dalle mani del governo centrale non siano negati quei diritti civili e sociali di cui devono poter godere, allo stesso modo, tutti i cittadini italiani senza alcuna differenziazione”.

Lindo Monaco – Coordinatore Politico Basilicata Casa Comune

Consiglieri regionali di centro sinistra: Stop della Corte Costituzionale all’autonomia nordista di Calderoli, l’ubbidiente Bardi ha sprecato un’occasione

Lo svuotamento sostanziale della Legge Calderoli da parte della Corte Costituzionale rappresenta una vittoria dell’azione di salvaguardia dell’unità nazionale e di uguaglianza tra tutti i cittadini italiani portata avanti dalle Regioni ricorrenti ed un’occasione sprecata per il Presidente Bardi che, invece di condurre la medesima battaglia connettendosi con il comune sentire dei meridionali, si è supinamente accodato allo scellerato disegno leghista.

La pronuncia della Corte sancisce che l’autonomia deve essere garantita nel rispetto dei principi fondamentali di unità della Repubblica, solidarietà tra le Regioni e uguaglianza dei cittadini.

Di particolare rilievo la bocciatura delle norme che avrebbero consentito, mediante semplici Dpcm, la modifica dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e l’introduzione di un sistema di fiscalità differenziata, con l’annesso rischio di acuire i divari fra le regioni, penalizzando i territori storicamente più svantaggiati.

Alla luce di questa autorevole sentenza e dell’obbligo imposto al Parlamento a “colmare i vuoti” che ne derivano, riteniamo opportuno che anche il Consiglio Regionale della Basilicata formalizzi un orientamento in materia, auspicabilmente per fermare questo nefasto progetto secessionista.

Nella precedente legislatura la sovranità della massima assise regionale è stata scippata dal Presidente Bardi che, senza alcun mandato del Consiglio Regionale ed in solitudine, all’insegna del motto militare dell’usi obbedir tacendo, in sede di Conferenza Stato Regioni, ha detto SI alla Legge 86/2024.

In quella attuale, la spaccatura nell’ibrida maggioranza che sostiene Bardi ha impedito l’approvazione di qualsiasi atto sull’autonomia differenziata, che a livello nazionale è contrastata anche da Azione e Italia Viva.

Si smettano ora tutti i tatticismi e ci si unisca sulla tutela dei diritti fondamentali dei lucani, che non trovano cittadinanza nell’autonomia differenziata che il Governo Meloni voleva imporci.

I consiglieri regionali:

Piero Marrese

Alessia Araneo

Antonio Bochicchio

Angelo Chiorazzo

Roberto Cifarelli

Piero Lacorazza

Viviana Verri

Giovanni Vizziello