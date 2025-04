I cattolici nella Resistenza. Un impegno per l’Italia democratica

La lotta di Liberazione dal nazi-fascismo coinvolse le tante anime ed esperienze di un Paese che fece una scelta precisa, a costo di sacrifici e di vite che si impegnarono per un obiettivo preciso: la libertà. E tra le tante anime che scrissero quelle pagine di riscatto ci furono anche i cattolici. Per loro non fu facile imbracciare le armi e passare in clandestinità, come ci ricorda il contributo dell’Associazione Città Plurale, ma seppero distinguersi come fecero i partigiani dell’Azione cattolica, per umiltà e solidarietà, accanto ad altri che fecero la stessa scelta per l’Italia e per l’Europa. E come non ricordare il manifesto di Ventotene e quello che seguì con l’esperienza di governo del presidente del consiglio dei ministri Alcide De Gasperi. Percorsi incentrati sulla speranza, come è oggi nell’anno del Giubileo, segnato dal ruolo e dalle parole di Papa Francesco. Questo 80° anniversario-ricorda Città Plurale- deve essere un richiamo, non solo per i cattolici, ma per tutti, alla partecipazione e all’impegno civile e politico, perché la Democrazia è un bene da proteggere.

*N.B. La foto di apertura è tratta dal sito web La voce del tempo

Associazione

CITTA’ PLURALE

Matera

25/4/2025

80° Anniversario della Liberazione: memoria e riconoscenza

Il contributo delle donne e degli uomini dell’Azione Cattolica

alla lotta contro il nazi-fascismo e alla nascita

dell’Italia democratica e repubblicana.



In questo 25 aprile, con la triste notizia della morte di Papa Francesco, l’associazione Città Plurale, vuole stigmatizzare e condannare, tutte quelle false affermazioni relative ad una celebrazione monopolizzata dalla sinistra, da parte di coloro che non vogliono dichiararsi antifascisti. Continuare a chiederglielo è inutile, essendo rimasti fascisti. Per questo vogliamo sottolineare, il ruolo fondamentale del mondo cattolico durante la Resistenza e dopo la Liberazione, l’obbligo morale di difendere i valori di libertà e democrazia allora conquistati, poi espressi nella Costituzione e nel percorso europeista.

Per i cattolici, quella di imbracciare le armi, fu una scelta difficile da prendere, ma rappresenta anche un motivo per tornare a riflettere sul significato della Resistenza, sotto un profilo storico, per quanto esso abbia anche inciso nella vita della gerarchia e della comunità cattolica.

“I cattolici che scelsero la lotta armata contro il nazi-fascismo non potevano avvalersi di pro¬nunciamenti ufficiali da parte della Chiesa istituzionale, anzi, se si analizzano gli interventi dei vescovi nel 1943 vi troviamo per lo più indicazioni che andavano nella direzione contraria di chi scelse la Resistenza. Come potevano i cattolici che avevano deciso di imbracciare un’arma sentirsi sicuri nella loro scelta, quando anche la condanna della violenza continuava a essere il tratto distintivo, tanto più che iniziava una guerra civile? In effetti, su questo punto, si aprì uno dei casi di coscienza più angoscianti e tormentati per i cattolici, perché chi era convinto della necessità e della giu¬stezza della causa resistenziale rimaneva, tuttavia, perplesso sull’uso della violenza che necessariamente la guerra partigiana implicava” (Azione Cattolica – articolo La Resistenza dell’Azione cattolica italiana 23/4/2024). La Resistenza fu una scelta composita e pluralistica, con differenze di pensiero sia nei comportamenti pratici e sia nelle prospettive per il futuro dell’Italia. Tutti coloro che si opposero al nazifascismo erano legati dall’idea di costruire una nuova Italia, nella quale convivessero le libertà democratiche e la giustizia sociale. In questa realtà complessa, i cattolici ebbero un ruolo fondamentale e costruttivo. A 80 anni dalla Liberazione, nelle celebrazioni che si terranno in tutta Italia, dovrebbe prevalere il senso della memoria e il dovere della riconoscenza per chi ha dato la vita per liberare il Paese dalla ferocia del nazifascismo, insieme all’impegno civile per continuare a difendere i valori e le azioni che furono condivisi nella lotta di Liberazione. In questo 80° anniversario vogliamo ricordare l’impegno dell’Azione Cattolica, che di fronte al disumano sterminio di milioni di persone, presero le armi e combatterono fianco a fianco con socialisti, laici, comunisti, monarchici e militari, rischiando la loro vita per evitare ulteriori e inutili spargimenti di sangue e deportazioni nei campi di sterminio. Fu da queste lotte, pagato con un elevato tributo di sofferenze e di vite, e dall’incontro con persone con altre convinzioni ideali che si preparò il terreno per scrivere una Costituzione che fosse la “carta fondamentale” di tutti e che recepisse il meglio delle tradizioni cattolica, liberale e socialcomunista. Una Costituzione indiscutibilmente antifascista, perché costruita su principi antitetici a quelli del regime fascista, sia in materia di diritti, sia in tema di bilanciamento dei poteri dello Stato. Oggi fortemente messi in discussione. Malgrado tante difficoltà, abbiamo come cittadini un dovere irrinunciabile verso quei sacrifici che ci hanno donato la Libertà, conservare una memoria riconoscente nel ricordo di quegli uomini e quelle donne (molti avevano solo vent’anni) che sacrificarono tutto. I valori della Resistenza che diedero vita alla nostra Costituzione (1 gennaio 1948), si collegarono in modo naturale e conseguente con quelli dell’europeismo. I cattolici insieme a tutte le forze che parteciparono alla Resistenza svolsero un ruolo fondamentale nell’attuare le idee federaliste europee propugnate da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, nel Manifesto per “Un’Europa libera e unita”, meglio noto come il “Manifesto di Ventotene” (1941), luogo del loro confino (dopo anni di carcere a cui furono condannati dal regime fascista).

Foto della Resistenza tratta dal sito dell’Azione cattolica Ambrosiana

Nel 1944, nel mezzo della lotta partigiana, Colorni riuscì a pubblicare clandestinamente un volumetto dal titolo Problemi della Federazione Europea, che raccoglieva il Manifesto e altri scritti sul tema. Nella prefazione al Manifesto, si auspicava la nascita di una politica federalista europea di respiro universalista, come scenario democraticamente praticabile dopo la catastrofe della guerra. Chi oggi tenta ancora di creare false interpretazioni della Resistenza e del Manifesto di Ventotene, non può rivendicare nulla, non avendo partecipato sia alla nascita della Costituzione e sia alla costruzione dell’unione Europea, sempre osteggiata. Tutti i partigiani della lotta di liberazione, cattolici e di ogni colore politico, erano convinti che solo una più stretta collaborazione internazionale avrebbe consentito di accantonare definitivamente il ricorso alla guerra. I cattolici furono, anche in questo percorso, sempre in prima linea, tra cui ricordare la figura di Alcide De Gasperi: “Dopo la fine della Seconda guerra mondiale e il crollo del sistema europeo degli Stati, De Gasperi si muove con sempre maggior determinazione verso il superamento della divisione in Stati nazionali sovrani, secondo una visione di carattere federalista. Assunta la carica di presidente del Consiglio il 10 dicembre 1945, sin dai suoi primi atti di governo, pone le condizioni per un cambiamento che, prima di essere politico, è di mentalità: non si sarebbero potute superare le spinte egemoniche che avevano condotto alle due grandi guerre fratricide in Europa e costruire un nuovo ordine internazionale senza partire dalle fondamenta, cioè dalla negazione di ogni nazionalismo miope a favore della solidarietà tra i popoli”. (La Democrazia cristiana e la costruzione di un’Europa condivisa – Avvenire del 26 marzo 2025 vari autori). Si tratta di conoscere la storia, presupposto per giudicare con cognizione di causa i fatti del passato, i fatti del presente e per agire con lungimiranza per il futuro. Come ha ricordato Re Carlo, nel suo discorso alle più alte cariche dello Stato, a camere riunite: “La guerra ha un prezzo terribile, la pace è un dono. Tra poche settimane celebreremo l’80mo anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Ue, ricorderemo il terribile prezzo della guerra e il prezioso dono della pace. Oggi purtroppo l’eco di quei tempi, che speravamo ardentemente fossero stati consegnati alla storia, riecheggia nel nostro continente. Le giovani generazioni ogni giorno vedono sui tablet che la pace non può mai essere data per scontata”. (sito EuroRoma.net)



Anche oggi i cattolici hanno il compito di svolgere un ruolo importante come allora, la responsabilità di non dimenticare la Resistenza, che deve tradursi senza esitazioni in altri doveri: il dovere di difendere la memoria storica e di condannare le polemiche e le falsità che sono state e vengono raccontate ogni volta il 25 aprile, lo si deve a: Giuseppe Dossetti, Pasquale Marconi, Pietro Del Giudice, Ermanno Gorrieri, don Pietro Morosini, don Secondo Pollo, don Pasquino Borghi, don Eugenio Leoni, don Domenico Orlandini, don Concezio Chiaretti, don Aldo Mei, don Carlo Manziana. E ancora Odoardo Focherini, Teresio Olivelli, suor Luciana Goso, suor Giuseppina Demuro, ai 1279 soci e 202 assistenti caduti dell’Azione cattolica. C’è poi un compito fondamentale, quello della formazione permanente di ogni cittadino e, a maggior ragione, di ogni cristiano. La democrazia e la libertà non sono date una volta per tutte, ma devono radicarsi nella coscienza di ciascuno ed essere continuamente alimentate. Infine, c’è il dovere di agire coerentemente come cittadini consapevoli dei pregi e dei costi della democrazia, che va costruita e ricostruita giorno dopo giorno: nel rispetto pieno delle regole, nello stile del confronto con l’avversario, nel lucido esame del continuo evolvere delle situazioni. In conclusione, l’80° anniversario della Liberazione sia dunque l’occasione per rilanciare un ampio raccordo tra le associazioni cattoliche, le associazioni laiche, le nuove generazioni e l’Anpi, e con tutti gli antifascisti, per affermare il compito della formazione all’impegno civile, sociale e politico nel complicato e travagliato mondo di oggi, perché non ritorni il passato sotto altre spoglie. L’anno del Giubileo ci ricorda il tema della Speranza di un presente e un futuro migliore, di pace e giustizia, un patrimonio da difendere e da costruire insieme, giorno dopo giorno, con un generoso impegno condiviso. L’altra Speranza è che in questo 25 aprile, nel ricordo della liberazione dal nazifascismo, prevalga la riconoscenza per la riconquistata libertà e per aver ridato l’onore al nostro Paese, e non le solite affermazioni denigratorie e di negazione della storia.

Questo 80° anniversario, deve essere un richiamo, non solo per i cattolici, ma per tutti, alla partecipazione e all’impegno civile e politico, perché la Democrazia è un bene da proteggere.