Cartoncini raimbow da esporre alle finestre, ai balconi e sulle vetrine dei negozi….è questa l’iniziativa che lancia Volt Matera spiegata nella nota che segue:

“I riflettori puntati su Matera rappresentano, ancora una volta, l’occasione per lanciare al mondo intero un messaggio positivo che potrà essere raccolto dalla comunità internazionale: l’amore al centro del mondo!

La campagna di Volt, nel Pride Month e nella settimana in cui cade il G20, prevede l’esposizione delle bandiere arcobaleno ai balconi, alle finestre e alle vetrine del centro storico: senza alcun simbolo di partito.

Quella di Volt è una iniziativa dal forte significato simbolico, che deve coinvolgere tutti in quanto sentimento libero e festa policroma; il rainbow è un messaggio di solidarietà alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender per celebrare l’amore universale.

Le bandiere da esporre (cartoncini arcobaleno in formato A3) saranno distribuite dai volontari di Volt a partire da sabato 26 giugno, affinché il colpo d’occhio del centro storico e dei Sassi sia quello di una città che abbraccia le iniziative per i diritti, richiamando alla coscienza collettiva un valore universale come quello dell’amore, una testimonianza per il superamento di qualsiasi barriera sociale.”