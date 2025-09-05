I 147 mila euro per alunni con disabilità derivano da un OdG approvato dal Consiglio

Progetto Comune Matera, con una nota saluta positivamente l’annuncio del sindaco di Matera di 147 mila euro stanziati per garantire assistenza agli alunni con disabilità, ma nel contempo rileva la omissione operata nella comunicazione della circostanza che quello annunciato trattasi di provvedimento figlio di un proprio ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. A seguire il comunicato stampa di Progetto Comune Matera: ASSISTENZA AD ALUNNI CON DISABILITA’: DATA ESECUZIONE A OdG DI PROGETTO COMUNE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. LA GIUNTA STANZIA 174.000 EURO.

“In occasione dell’assestamento di bilancio, nel luglio scorso, il gruppo consiliare Progetto Comune Matera aveva presentato un emendamento per incrementare il fondo per l’assistenza personalizzata non obbligatoria agli alunni diversabili nelle scuole di Matera.

Di fronte all’obiezione degli uffici sulla inutilizzabilità dell’avanzo di bilancio per finanziare tale tipo di spesa, l’emendamento era stato ritirato ed era stato stato trasformato in un ordine del giorno, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, che impegnava Sindaco e Giunta a “incrementare le risorse per l’assistenza personalizzata agli alunni diversamente abili nelle scuole di Matera per l’anno scolastico 2025/2026, rendendole adeguate al reale fabbisogno e reperendole nel bilancio corrente, anche con le eventuali variazioni, nonché e comunque in sede di predisposizione del bilancio per il 2026, così superando limiti e difficoltà registrati nell’anno scolastico scorso”.

Oggi viene rese pubblica la notizia che la Giunta Comunale ha stanziato 174.000 euro per garantire il diritto allo studio la piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità .

E’ una buona notizia, che salutiamo positivamente, e ci auguriamo che lo stanziamento sia sufficiente a soddisfare il reale fabbisogno, così come auspichiamo che siano previsti i fondi necessari a tale scopo nel bilancio per il 2026.

Meno apprezzabile é il silenzio – nel comunicato del Comune che ha dato la notizia – sul precedente pronunciamento del consiglio comunale, sia sul piano sostanziale, che attiene alla della verità storica, che su quello formale, che attiene al rispetto dei ruoli degli organi comunali e, in particolare, di quello sovrano che é il Consiglio.

Ma l’importante é dare risposte ai cittadini e Progetto Comune ispirerà a questo fine la sua azione, in questo come in altri casi.”

