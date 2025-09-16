I 14 consiglieri eletti con Cifarelli: Nicoletti e i suoi trincerati dietro una forza che non hanno

I Consiglieri comunali di Matera Democratica, Azione per Matera, Socialisti e Più Matera, Volt, Gruppo Misto, Basilicata Casa Comune, Periferie per Matera e Materia Futura, hanno diffuso la seguente nota in merito alle commissioni consiliari ancora senza Presidenti eletti, e di una “città bloccata” e un “Nicoletti senza maggioranza e ancora senza soluzioni“. Con una esortazione finale: “Matera non può più aspettare. E noi neanche.” Una sorta di fine della pax? Vedremo! “Ancora una volta -si legge nel comunicato- la coalizione Nicoletti ha scelto di ignorare la realtà: senza almeno 17 voti non si elegge alcun presidente, né del Consiglio e neanche di commissione. I numeri non ci sono e, di fatto, le commissioni restano senza Presidenti eletti, private dell’autorevolezza della guida per lavorare e dare risposte alla città. Avevamo aperto alla possibilità di un dialogo tra tutte le minoranze per garantire il funzionamento delle commissioni e coinvolgere l’intero Consiglio comunale. Nicoletti e i suoi, invece, hanno preferito chiudersi, trincerandosi dietro una forza che non hanno e dimostrando così scarsa volontà di condivisione, smentendo nei fatti gli impegni presi in occasione dell’approvazione dell’assestamento di bilancio e delle linee programmatiche. Noi stiamo facendo la nostra parte, con senso di responsabilità e nell’interesse della città, pur non avendo il compito del governo. Ora tocca al sindaco e alla sua coalizione dimostrare di avere la stessa responsabilità, anteponendo gli interessi dei materani ai giochi di palazzo. Per questa ragione stiamo presentando la richiesta di convocazione delle commissioni per porre in discussione l’adozione del Regolamento della Partecipazione e dei Beni Comuni, la modifica del Regolamento ZTL e decoro urbano, per meglio adattarli alle esigenze dei residenti e degli imprenditori e la proposta di modifica del Regolamento comunale per la cessione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e per la rimozione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione. Matera non può più aspettare. E noi neanche.”

Matera 16 settembre 2025

I Consiglieri Comunali

1. Cifarelli Roberto

2. Antezza Annunziata

3. Braia Donato

4. Colucci Luca

5. Cotugno Angelo Raffaele

6. Grieco Paolo

7. Lapolla Angelo

8. Montemurro Angelo

9. Perniola Tommaso

10. Rubino Angelo

11. Schiavo Domenico

12. Suriano Roberto

13. Tarasco Saverio

14. Violetto Adriana