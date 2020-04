Positivo l’apprezzamento del gruppo regionale di Forza Italia al discorso di Bardi di ieri (https://giornalemio.it/politica/bardi-la-basilicata-si-prepara-alla-fase-2/) e alle misure promosse dagli assessori alle Attività produttive ed alla Sanità (https://giornalemio.it/economia/le-nuove-misure-varate-dalla-regione-basilicata-per-lemergenza/).

“Grande soddisfazione per la fattiva realizzazione della misura da noi fortemente auspicata, in favore dei liberi professionisti. Per la prima volta viene riservata un’attenzione ed un aiuto economico che per alcuni sarà vitale e permetteteci di dirlo anche sostanzioso, con una cifra di 1000 euro per redditi inferiori ai 30.000 euro”.

E’ -infatti- quanto dichiarato dai consiglieri regionali di Forza Italia, Francesco Piro, Vincenzo Acito e Gerardo Bellettieri.

“Con questa misura – dicono i consiglieri – la Regione si dimostra vicina ai lavoratori autonomi, la categoria che più di ogni altra è stata bistrattata dai recenti provvedimenti del Governo, che ha concesso finora soltanto l’una tantum di 600 euro. Riteniamo che questo possa rappresentare un passo importante per dare una mano concreta a centinaia di professionisti e lavoratori che oggi non sono nelle condizioni di lavorare e che fanno davvero fatica anche a pensare ad una ripresa dell’attività, visti i gravi ammanchi subiti a causa dell’emergenza.

A questa si aggiungono altre misure di notevole impatto economico: un sostegno economico alle attività imprenditorali di interesse socio assistenziale, per l’adeguamento e l’acquisto di dispostivi sanitari; un sostegno economico alle Caritas diocesane dell Basilicata, per l’acquisto di beni di prima necessità e farmaci, una misura questa che davvero andrà a favore degli incapienti e di chi oggi vive fortemente la crisi; l’incremento della dotazione finanziaria del bando per i progetti sulle eccedenze alimentari.

Queste ,insieme alla Social covid card, che l’assessore Cupparo ha ulteriormente rimpinguato con un aggiuntivo milione di euro, mira a non lasciare indietro nessuno, in special modo quei nuclei familiari che hanno comprovate difficoltà economiche”.

“L’assessore Cupparo, di concerto con Sviluppo Basilicata – aggiungono i consiglieri – sta rispondendo in modo corposo, con una dotazione di 9.500,00 euro, alle domande delle imprese lucane, che hanno superato le previsioni nel numero di richieste e di adesioni. La presenza nel coordinamento della Task force Attività produttive del consigliere Acito, ha consentito al nostro gruppo regionale di Forza Italia, di ricevere ascolto nelle istanze del territorio, di cui ci siamo fatti promotori e interpreti.

Si danno risposte concrete alle esigenze di chi quotidianamente si mette in gioco attraverso il proprio lavoro. La Basilicata ha al suo interno la forza per risollevarsi, ma lo saprà fare se tutti insieme agiremo da squadra coesa con un obiettivo ben definito. Un’attenzione enorme , rapida e significativa, per realtà che si sono trovate impreparate ad affrontare una simile emergenza. Queste misure economiche messe già in campo ed esposte con chiarezza ieri dal presidente Bardi, ci fanno sentire più garantiti rispetto all’inizio di questa auspicata Fase 2”.

“Vogliamo con forza ribadire – sostengono Piro, Acito e Bellettieri – che la relativa tranquillità con la quale la Basilicata oggi si avvia a vivere questi nuovi giorni, è il risultato di un lavoro silenzioso ma ininterrotto e poderoso, dell’assessore Leone e della sua squadra di professionisti. E’ lapalissiano sottolineare che questi giorni li stiamo vivendo con minore ansia rispetto a tanti nostri connazionali, grazie alla situazione sanitaria favorevole e al numero esiguo di malati presenti sul territorio. Nulla succede a caso.

Le unità Covid, i tamponi a tappeto, lo screening di massa nelle Rsa, il lavoro di prevenzione e assistenza messo in campo con lungimiranza e tempestività da chi oggi amministra la sanità e, in modo particolare, il dott. Ernesto Esposito, continuamente al lavoro al fianco dell’assessore Leone, dando una risposta efficace nella battaglia contro questo virus. Ancor più strategico e risolutivo si rivelerà, nell’ottica della Fase 2, l’ospedale da campo donato dal Qatar, a servizio degli ospedali principali di Potenza e Matera, che consentirà una cura specifica e un isolamento dei pazienti covid ed una migliore gestione dell’attività sanitaria ordinaria.

La ricerca e la cura a domicilio dei pazienti, grazie alle unità Covid territoriali, tra i primi in Italia ad averle realizzate, e oggi questo ospedale da campo destinato alla nostra regione hanno consentito e consentiranno di rispettare i protocolli richiesti dal ministero della Sanità e dal Governo per la Fase 2”.

“Ringraziamo di cuore il presidente Bardi, destinatario ormai da giorni di attestati di stima, che sta dimostrando di essere una guida sicura per il popolo lucano. La programmazione e le garanzie da lui esposte per i giorni a venire – concludono i consiglieri di Forza Italia – e, soprattutto, il modus operandi in questa emergenza, ci fanno guardare con speranza e serenità al prossimo futuro, confidando che il popolo lucano possa essere esempio e modello per tutte le altre regioni d’Italia”.