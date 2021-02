La missione milanese di Eustachio Greco, responsabile piani quinquennali del movimento APPeppino e con una lunga esperienza economico finanziaria nei prestiti a lunga scadenza nelle filiere ”Caparra 2000”, ”Rateoscomput” e ” Banconefin”, ha dato i suoi frutti. Non si tratta di arance, limoni e mandarini, ricchi di vitamina C antinflueenzale e anticovid, ma di un interessamento da passaparola che dalla ”Borsa” meneghina è rimbalzata nell’entourage di Mario Draghi.



Il presidente incaricato di formare un nuovo governo e per spendere quei 200 e passa miliardi di euro, che in tanti – a cominciare da Matteo Renzi, che ha staccato la spina al governo di Giuseppi Conti- vogliono sorvegliare o indirizzare nella ripartizione dei pani e dei pesci. Niente miracoli evangelici, ma investimenti e chi meglio di Eustachio Greco, tornato a Matera alla sezione di via Ridola, puo’ dare una mano a ridurre al minimo il rischio di fare cazzate o appropriazione indebite e magari da compensazioni su istituti di credito decotti o fallimentari che dalla Toscana all’Umbria, dalla Lombardia alla Basilicata non aspettano altro che ripianare casse, incassi e grancasse con denaro pubblico. L’interessato, al riparo dell’edicola di Franco Capolupo, non si sbilancia e ha rimesso ogni decisione alla convocazione della segreteria e del politburo del movimento. E così i contatti, sopratutto al telefonino si susseguono. La proposta è allettante ma con tanti squali e squaloni in giro occorre tenere occhi e orecchi aperti ed evitare di allentare i cordoni della borsa. Pino Siggillino è ermetico e si limita ad un attendista ” Mo’ vediamo…” Ma SuperMario non molla ( Eustachio ha fatto le orecchie rosse…) e Franco Capolupo spera che la cosa vada in porto così potrà vendere figurine e promozionali del popolare personaggio, oltre a riviste economiche.