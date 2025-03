Gravela (Pd): bene le primarie aperte, se organizzate con tempi adeguati e regole chiare

“Esprimo apprezzamento che dopo Verdi, Matera nel Cuore e +Europa, anche Angelo Chiorazzo, responsabile di Basilicata Casa Comune (BCC) abbia deciso di aderire alle primarie per la scelta del candidato sindaco di Matera.” Lo scrive il segretario cittadino del PD, Luigi Gravela, in una nota in cui sottolinea che “Un elemento particolarmente significativo di questa iniziativa è il protagonismo dei giovani, che con la convocazione delle “primarie dei cento ragazzi” dimostrano un forte senso di responsabilità e partecipazione attiva alla vita politica della città. Questa proposta rappresenta un atto innovativo e per molti aspetti di rottura rispetto alle logiche tradizionali, rimettendo al centro il valore della democrazia partecipata e il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Il Partito Democratico di Matera in considerazione del proprio statuto guarda con interesse e condivisione a questa iniziativa, consapevole che il contributo delle nuove generazioni è essenziale per costruire un futuro amministrativo all’altezza delle sfide della città. Le primarie sono un importante strumento democratico, ma devono essere organizzate con tempi adeguati e con regole chiare affinché possano davvero esprimere al meglio la volontà popolare. In questo senso, l’entusiasmo e l’impegno dei giovani proponenti rappresentano una risorsa preziosa per garantire un processo inclusivo e trasparente. Parteciperò con entusiasmo all’ hackathon annunciato dai ragazzi che insieme al Manifesto della buona Politica rappresentano luoghi di discussione utile a definire una visione per il futuro della nostra città. Il PD di Matera sostiene ogni iniziativa che favorisca la partecipazione e il rinnovamento, con l’obiettivo di costruire insieme una proposta politica forte e radicata nella comunità.”

