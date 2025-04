Gravela: Il Pd ha ‘’trovato’’ un candidato Sindaco? Chi l’ha deciso?

E l’interrogativo, dopo l’annuncio, che il Pd sosterrà la candidatura a sindaco di Vincenzo Santochirico ( Progetto Comune), sostenuto anche da M5s- Avs e Verdi,che viene dal segretario cittadino del Pd di Matera, Luigi Gravela, che evidenzia- nel comunicato che segue- come le “ decisioni sulla guida politica della città non possono essere prese fuori dalle sedi ufficiali e senza il coinvolgimento della comunità politica materana’’ . La questione finirà alla commissione provinciale di garanzia ‘’ affinché venga fatta piena luce sul metodo seguito e sulla legittimità delle decisioni assunte’’. Mah. Attendiamo sviluppi. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensano il segretario regionale Giovanni Lettieri e la segretaria nazionale Elly Schlein…



Segretario cittadino del Partito Democratico di Matera – Luigi Gravela

Apprendiamo dalla stampa che il Partito Democratico di Matera avrebbe trovato un candidato sindaco per la imminente competizione elettorale comunale di Matera. Non ci risulta che tale scelta sia passata al vaglio di un qualsivoglia organismo dirigente del PD, né cittadino nè provinciale né regionale né nazionale che avrebbe dovuto valutare e soppesare proposte che innanzitutto evitassero la svendita del Partito a chi ha lavorato da 15 anni a questa parte per la sua distruzione.

Come segretario cittadino del Partito Democratico di Matera, sto lavorando insieme ai rappresentanti locali e a tutto il gruppo dirigente per difendere la legittimità dei percorsi democratici interni al partito, e per affermare con chiarezza che le decisioni sulla guida politica della città non possono essere prese fuori dalle sedi ufficiali e senza il coinvolgimento della comunità politica materana.

A tale riguardo, si sta predisponendo un apposito ricorso alla Commissione Provinciale di Garanzia, affinché venga fatta piena luce sul metodo seguito e sulla legittimità delle decisioni assunte.

Chiediamo quindi chiarezza, trasparenza e rispetto delle regole democratiche. Auspichiamo che la direzione nazionale del partito si esprima su Matera nelle sedi opportune, ascoltando il territorio e non ignorandolo.

