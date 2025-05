Gravela: Decoro urbano nei Sassi? Quel Regolamento è una imposizione

E così dopo la pianta organica, con le aree dirigenziali, il bando per il destination manager (se ne occuperà la prossima Amministrazione comunale) e arrivata un’altra delibera del commissario prefettizio al Comune di Matera, sul regolamento per l’arredo urbano nei rioni Sassi, che continua ad alimentare dissensi e opposizione. L’ultima è quella di Luigi Gravela, segretario cittadino del Pd e candidato alle comunali per Matera Democratica. Serve concertazione…e annuncia che in caso di vittoria alle comunali provvederà ad annullare quel provvedimento.



GRAVELA (Matera Democratica) : IL DECORO URBANO È UNA PRIORITÀ, MA NON SI PUÒ GOVERNARE SENZA DIALOGO

Matera è patrimonio dell’umanità. Il decoro urbano, la cura degli spazi, la tutela dell’identità storica sono principi irrinunciabili per la nostra comunità.

Proprio per questo, ogni intervento che riguarda l’arredo urbano nei Rioni Sassi deve essere fatto con serietà, visione e responsabilità.

Ma soprattutto condividendo le scelte con chi quei luoghi li vive e li fa vivere ogni giorno: cittadini, commercianti, imprenditori, associazioni.

La recente deliberazione commissariale che rende efficace il regolamento per l’arredo urbano nei Sassi nasce da un principio giusto — la tutela — ma si trasforma in un atto calato dall’alto, senza confronto e senza una reale valutazione degli impatti economici, sociali e turistici che comporta.

Così non si governa una città patrimonio mondiale.

Come Matera Democratica, siamo pronti a rimettere al centro il dialogo e il metodo della concertazione.

Per questo, ci impegniamo — una volta insediata la nuova amministrazione — a sospendere e rivedere la delibera commissariale.

Non per abbandonare il decoro, ma per coniugare tutela e sviluppo, bellezza e lavoro, salvaguardia e vita vera nei Sassi.

Matera merita regole chiare, condivise, applicabili, che non mettano in ginocchio chi con sacrificio tiene accesa ogni giorno la luce dell’accoglienza e del commercio locale.

Il nostro impegno è semplice e concreto: riprendere il dialogo con gli operatori economici, le associazioni datoriali, le organizzazioni dei cittadini, per costruire insieme un regolamento che sia a favore della città e non contro qualcuno.