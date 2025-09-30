Gratta gratta e nel Nazionalismo liberticida viene fuori il Patriarcato

Il tema è di quelli da analisi che si perde nella notte dei tempi tra Antico Testamento e senso del possesso che fu prealessandrino, come ripete in ‘’ Sentimento nuevo’’ Franco Battiato, fino al ricorrente puntate il dito con tanto di invito al ‘’mea culpa’’ cristiano dei femminicidi e via via nelle derive nazionaliste e sovraniste che finiscono nel genocidio israeliano tra Gaza e Cisgiordania e nelle guerre, a cominciare da quella in Ucraina sostenuta da Nato e Unione Europea contro la Russia e con la popolazione civile che finisce ogni giorno nell’elenco delle vittime innocenti. Francesco Calculli, in una serie di riflessioni sulla evoluzione o, se preferite, involuzione del Patriarcato a oggi mette in luce quella deriva, senza sconti su fattori politici, economici, culturali e opportunistici che ne hanno fatto il fattore devastante che calpesta ogni bandiera di libertà e di solidarietà. E proprio questi fattori, sintetizziamo, sono tra quelli che potrebbero minare l’impalcatura devastante del Patriarcato. Spazio a ragione e amore. A gli esseri di buon senso il compito di cominciare a lavorare in questa direzione.



IL PATRIARCATO DALLE SUE ORIGINI ALLA FUSIONE COL NAZIONALISMO

Di Francesco Calculli

La nostra cultura occidentale è costituita su due fondamenti: la cultura ebraica e quella greca. Se esaminiamo la tradizione ebraica, le cui basi risiedono nel vecchio testamento , troviamo che essa costituisce una forma relativamente pura di cultura patriarcale , costruita sopra il potere del padre nella famiglia , del sacerdote e del re nella società , e di un Dio padre nel cielo. Nella storia della creazione noi troviamo l’uomo ancora in uno stato di primitiva unità con il suolo, senza necessità di lavoro e senza coscienza di sé. La donna è la più intelligente , attiva e audace dei due, e soltanto dopo la « caduta » il Dio patriarcale proclama il principio che l’uomo comanderà sulla donna. Tutto il vecchio testamento è una elaborazione del principio patriarcale sotto vari aspetti , stabilendo un sistema gerarchico di stato teocratico e dando una organizzazione rigorosamente patriarcale alla famiglia. Nella struttura familiare quale ci è descritta nel vecchio testamento troviamo sempre la figura del figlio favorito: Abele rispetto a Caino, Giacobbe rispetto a Esaù, Giuseppe rispetto ai fratelli, e, in un senso più largo , il popolo di Israele come figlio favorito di Dio. Al posto dell’eguaglianza di tutti i figli agli occhi della madre , troviamo il favorito , più somigliante al padre e da questi maggiormente amato quale suo successore ed erede dei suoi beni. Nella contesa per il posto di figlio favorito e quindi per l’eredità, i fratelli diventano nemici, l’eguaglianza cede il posto alla gerarchia. Mentre il concetto centrale e conclusivo dello sviluppo patriarcale della tradizione ebraico- cristiana risiede, naturalmente , nel concetto di Dio, il pensiero greco scoprì la sua manifestazione più creativa nell’aspetto intellettuale dello spirito patriarcale. I greci posero le basi per lo sviluppo intellettuale del mondo occidentale. In Grecia, come in Palestina, troviamo un mondo patriarcale che, sia nei suoi aspetti sociali sia in quelli religiosi , è emerso vittoriosamente da una precedente struttura matriarcale. Come Eva non era nata da una donna, ma era stata fatta con una costola di Adamo, così Atena non era una creatura di donna, ma era uscita dalla testa di Zeus.



Eppure i resti di un più antico mondo matriarcale si possono ravvisare nelle figure di dee subordinate al mondo patriarcale olimpico. Sotto questo punto di vista , il mutamento più importante è quello che sposta l’interesse da uno stato puramente patriarcale ad una fusione di elementi patriarcali e matriarcali. Il Dio ebraico del vecchio testamento era stato un dio rigorosamente patriarcale; nello sviluppo del cattolicesimo viene nuovamente introdotta l’idea della madre che tutti ama e a tutti perdona. La stessa chiesa cattolica, la madre che tutto abbraccia, e la Vergine Madre simboleggiano lo spirito materno di perdono e di amore mentre Dio, il padre, rappresenta nel principio gerarchico l’autorità cui l’uomo deve sottomettersi senza lamenti nè ribellioni. Non c’è dubbio che questa fusione di elementi materni e paterni fu uno dei principali fattori cui la chiesa dovette la sua fortissima attrazione ed influenza sulle menti del popolo. Le masse, oppresse dalle autorità patriarcali , poterono rivolgersi alla madre amorosa che li avrebbe consolati e avrebbe interceduto per loro. Tanta era la soddisfazione psicologica data dalla chiesa in quanto istituzione alle masse, che esse accettavano la loro dipendenza e la loro povertà con rassegnazione, non facendo quasi nessuno sforzo per migliorare la loro condizione sociale. Tuttavia, a partire dal sedicesimo secolo, il protestantesimo e il calvinismo ritornavano alla spirito meramente patriarcale del vecchio testamento ed escludevano dal concetto religioso l’elemento materno: l’uomo non era più protetto dall’amor materno della chiesa e della Vergine; egli era solo, di fronte a un Dio severo e rigoroso, da cui poteva ottenere misericordia solo con un atto di completo abbandono. La rinascita dello spirito patriarcale si manifestò in una nuova sottomissione allo stato e al potere temporale , e nella sempre più accentuata importanza delle leggi umane e delle gerarchie secolari. I principi e lo stato divennero onnipotenti per sanzione divina. Successivamente, nella storia europea, l’aspetto più negativo del patriarcalismo si rivelò con il crescente attaccamento al sangue e al suolo. L’uomo, liberato dai tradizionali legami della comunità medievale, timoroso della nuova libertà che lo trasforma in un atomo isolato, si rifugia con il culto dello stato in una nuova idolatria della razza e della nazione.



Il fascismo e il nazismo sono le manifestazioni più violente del culto dello stato e insieme del clan, principi impersonati nella figura di un Fuhrer. Ma il complesso patriarcale , nei suoi aspetti negativi , non è affatto scomparso dal mondo occidentale odierno. La crescita di consenso e di potere dei partiti di estrema destra ai nostri giorni è una delle più significative manifestazioni della regressione del mondo occidentale in nuove forme di idolatria del clan, cioè precisamente in quell’orientamento , di cui nazionalismo e razzismo sono le due più evidenti espressioni, che i più significativi esponenti del pensiero marxista, da Gramsci a Rosa Luxemburg, da Lenin a Marcuse , per limitarci ad alcuni dei maggiori, e il movimento comunista novecentesco tentarono di sradicare. L’uomo medio di oggi trae il suo senso di identità dall’appartenenza ad una nazione, invece che dal suo essere « figlio dell’uomo ». La sua obiettività, cioè la sua ragione , è corrotta da questo attaccamento. Egli giudica lo « straniero » con criteri diversi da quelli usati per i componenti del proprio clan. I suoi sentimenti nei confronti degli stranieri sono egualmente corrotti. Chi non è « familiare » per vincoli di sangue e di suolo, che si rivelano nell’uso comune di un linguaggio, di costumi, cibi, religione , ecc. è guardato con sospetto, e le più esigue provocazioni possono causare manie paranoiche nei suoi confronti. Questo attaccamento al sangue e al suolo che trova nello slogan « Dio, patria e famiglia» (il sovranismo linguistico del governo Meloni) l’espressione idolatrica peggiore, non corrompe soltanto il rapporto del singolo con lo straniero, ma con i membri del suo proprio clan e con se stesso. Così scriveva Herbert Marcuse, nel 1964, nel suo celebre saggio “L’uomo a una dimensione”: « La persona che non ha liberato se stessa dal vincolo del sangue e del suolo non è ancora completamente nata come essere umano; le sue capacità di amare e di ragionare non sono ancora formate, egli non esperimenta nè se stesso nè i suoi simili in quella che è la realtà umana sua e loro». Il nazionalismo è la nostra forma di incesto, è la nostra idolatria , è la nostra pazzia.



Il « patriottismo » è il suo culto. Credo sia superfluo dire che per « patriottismo » io intendo quell’atteggiamento che tende a mettere la propria nazione al di sopra dell’umanità, al di sopra dei principi di verità e di giustizia ; non l’amoroso interesse verso il nostro paese, che consiste nella preoccupazione per il suo benessere tanto materiale che spirituale e mai per il suo predominio sulle altre nazioni. Come l’amore per un singolo che escluda l’amore per gli altri non è amore, così l’amore per il nostro paese che non sia parte del nostro amore per l’umanità non è amore, ma culto idolatrico. Il carattere idolatrico del sentimento nazionale può essere riscontrato nel modo con cui si reagisce all’offesa ai simboli del clan; reazione che è molto diversa da quella determinata da offese ai simboli morali, politici, o religiosi. Immaginiamo un uomo che prenda la bandiera del suo paese e la calpesti di fronte ad altra gente nella strada di una città del mondo occidentale. Sarà fortunato se non lo linciano. In quasi tutti nascerebbe un tal senso di furiosa indignazione che difficilmente consentirebbe la benché minima riflessione obiettiva. L’uomo che profanasse la bandiera avrebbe commesso un atto indicibile; egli avrebbe commesso un delitto che non è un delitto tra diversi altri, ma il delitto, quello che è imperdonabile e inscusabile. Non altrettanto violenta sarebbe la reazione verso l’uomo che dicesse o scrivesse : « Io sono favorevole allo sterminio dei neri o dei palestinesi; sono favorevole a chi provoca una guerra per conquistare nuovi territori ». In effetti la maggior parte della gente avvertirebbe che questa è un’ opinione immorale e inumana. Ma il punto cruciale è che non si verificherebbe in tal caso il particolare sentimento di indignazione e di collera profonde e incontrollabili. Una simile opinione è propriamente malvagia , ma non sacrilega, essa non costituisce un’ offesa a « quel che è sacro ». Anche se un uomo bestemmiasse Dio, difficilmente provocherebbe un sentimento di indignazione simile a quello contro il sacrilegio che è l’offesa ai simboli del paese.



E ‘ facile dare una spiegazione ragionevole della reazione alla offesa al simbolo nazionale dicendo che un uomo che non rispetti il suo paese rivela una mancanza di solidarietà umana e di senso sociale , ma ciò non è vero anche per l’uomo che perora la causa della guerra o dell’assassinio di gente innocente , o che sfrutta gli altri per i propri interessi? Indubbiamente la mancanza di attaccamento per il proprio paese è una esperienza della mancanza di responsabilità sociale e di solidarietà umana , come lo sono gli altri atti qui citati, ma la reazione all’offesa alla bandiera è fondamentalmente diversa dalla reazione contro il rifiuto di responsabilità sociale in tutti i suoi altri aspetti. Uno solo di questi oggetti è « sacro » : un simbolo del culto del clan; gli altri no. Dopo che le grandi rivoluzioni moderne, da quella francese a quelle russa e cinese, non riuscirono a trasformare la « libertà da » in « libertà di », il nazionalismo e il culto dello stato diventarono sintomi di una regressione ai legami patriarcali. Il genocidio palestinese che sta avvenendo sotto gli occhi indifferenti della comunità internazionale è la prova più lampante del trionfo nel mondo occidentale del nazionalismi che calpestano la giustizia e la solidarietà umana. Soltanto quando l’uomo riuscirà a sviluppare ragione e amore più di quel che non abbia fatto fin qui, soltanto quando egli saprà costruire un mondo basato sulla solidarietà umana e sulla giustizia , soltanto quando potrà sentirsi radicato nell’esperienza della solidarietà universale , solo allora avrà trovato una nuova forma umana di radicamento , avrà trasformato il suo mondo in una dimora veramente umana.

