Gramsci sempre attuale. Comunismo Utopia attiva. Lezione di storia al Museo

Se i tanti distratti, smemorati,disorientati di oggi capiscono poco o fanno finta di non capire cosa sta accadendo con l’azione scellerata e guerrafondaia dei Paesi con la stella di David e a stelle e strisce, con il supporto di ”allineati e coperti” della galassia di Nazioni prosperate ( e vessate) dagli effetti nefasti dell’economia globalizzata, dove a comandare le sorti dei popoli sfruttati dal ricatto delle forniture energetiche o che stanno subendo un genocidio senza fine, non possono che cominciare a leggere ”Le Lettere” e ”I Quaderni dal carcere” di Antonio ”Nino” Gramsci. Una figura militante di intellettuale del Novecento che- durante il periodo di restrizione fascista- seppe tirare fuori una lucida analisi di quanto accadeva e se si sarebbe ripetuto più avanti. Il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, sabato 18 aprile, terrà il terzo incontro delle ”Lezioni di storia ” sul tema ”Comunismo utopia attiva” tenute dal direttore Francesco Calculli. Partecipazione, su prenotazione, come riporta la breve nota del Museo, ma con la possibilità di ritornare per apprezzare quanto prodotto dal fondatore del Pci e da quanti ne hanno seguito e continuano a seguirne il pensiero.



IL TERZO APPUNTAMENTO

PENSIERO IN MOVIMENTO: UN VIAGGIO NEL NOVECENTO PER CAPIRE IL PRESENTE TERZO APPUNTAMENTO: COMUNISMO UTOPIA ATTIVA. UN BILANCIO STORICO DEL MARXISMO E DEL SOCIALISMO REALE TRA ERRORI E PROSPETTIVE. Con Francesco Calculli, storico e direttore del Museo, esploreremo le ragioni storiche e le prospettive future di un’ideologia che ha segnato il Novecento. Analizzeremo i temi del marxismo dalle origini , passando per Marx e Engels , fino alle sue evoluzioni e applicazioni nel socialismo reale , per comprendere gli errori del passato e per non ripeterli. sabato 18 aprile ore 17:30 Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera , via Gattini , 4 Partecipazione gratuita- Prenotazione obbligatoria info per prenotazione: 3312378862 – mail franculli71@yahoo.it Un’occasione unica per riflettere sul passato e sul presente del comunismo, e immaginare un futuro più giusto. ( Comunicato a cura dello staff del Museo)

