Gradimento Presidenti Regioni. Bardi terz’ultimo nel sondaggio Swg

Quel dato in Basilicata è passato quasi silenzio. Il dato di gradimento sull’operato del presidente,indicato nel sondaggio come ”governatore” nel solco delle denominazioni americaneggianti della tradizione anglosassone che ha un premier e non un presidente del consiglio dei ministri, induce a riflessioni di vario tipo legate all’operato della sua giunta e alle frizioni della maggioranza di centrodestra, maturare a un anno dalle elezioni politiche.E in quel contesto più di qualcuno scalpita per una candidatura…Ma i posti per la Basilicata sono ridotti all’osso o al nulla. E allora torniamo alle questioni del lavoro, della sanità, dell’emigrazione e via elencando. E allora il sondaggio che pone il presidente Vito Bardi al terzo ultimo punto posto, con un calo di due punti rispetto al 2025, come va interpretato? Finora nessun commento ufficiale dalla Regione. Qualche commento da bar o da piazza sulla affidabilità e la completezza dei sondaggi, se confrontato con quanto accade per intenzioni di voto, referendum e tempi di stretta attualità. Ma sull’altro piatto della bilancia c’è la considerazione riconosciuta che, gratta gratta, i presidenti delle Regioni che continuano a essere premiati nei sondaggi Swg(diffuso dall’Ansa) sono sempre gli stessi:Massimiliano Fedriga, che guida il Friuli Venezia Giulia, seguiti da Alberto Stefani del Veneto, seguito da Roberto Occhiuto ( Calabria) , Antonio De Caro (Puglia), Roberto Fico ( Campania). Il resto è nel prospetto che alleghiamo. Per la cronaca dopo Bardi chiudono la graduatoria Francesco Rocca (Lazio) e Renato Schifani (Sicilia).

