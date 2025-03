Governo regionale in frantumi: il teatrino del centrodestra sulla pelle dei lucani

“Ancora una volta assistiamo a un centrodestra che si sfalda sotto il peso delle sue stesse contraddizioni. È evidente che quella di ieri sia stata una crisi di facciata, un fuoco di paglia certamente scatenato da qualche indicazione romana, probabilmente per contenere le spaccature che si stanno verificando all’interno del centrodestra stesso e rilanciare, soprattutto in vista delle amministrative di Matera. In ogni caso, l’apertura della crisi da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia dimostra quanto sia inadeguato questo governo regionale.” Lo scrivono le consigliere del M5S Alessia Araneo e Viviana Verri in una nota in cui si aggiunge che “La situazione è ancora più grave se si considera che oggi si sarebbe dovuto svolgere un altro importante Consiglio Regionale, ma, dopo le scaramucce di ieri, il gruppo di FDI ha scelto di non presentarsi, dimostrando totale mancanza di responsabilità istituzionale e disinteresse per i problemi reali della Basilicata. Mentre le cittadine e i cittadini lucani affrontano mille problematiche che richiederebbero lavoro e dedizione costante, il centrodestra continua a mettere al primo posto i propri giochi di potere, come abbiamo visto e continuiamo a vedere sulle postazioni negli Enti Sub Regionali, anteponendo i propri interessi al benessere generale. È chiaro a tutti che questo sia il modo di operare del ‘Sistema Basilicata’ che ormai denunciamo da molto, un modello basato su tatticismi politici e spartizioni di potere piuttosto che su scelte responsabili e concrete. Chiediamo con forza che la maggioranza si assuma le proprie responsabilità e ponga fine a questo teatrino vergognoso. E, se a Fratelli d’Italia non sta più bene governare con Bardi e Pittella, abbia il coraggio di restituire la matita alle cittadine e ai cittadini lucani.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.