Certo a vedere come ci trattano le tre disgrazie https://giornalemio.it/politica/le-tre-disgrazie-dell-unione-europea-altro-che-bond/ che in queste ore parlano con ventriloquia, mandando avanti la piccola Olanda, o guardando le spinte autonomiste e autoritarie nel BelPaese o in Ungheria verrebbe proprio da commentare : ” Ma in questa Europa, che ci stiamo a fare…visto che vogliono succhiare sangue da una rapa?”. E in pieno clima di emergenza sanitaria da virus a corona e di crisi con debiti in crescita nel sistema produttivo c’è di che imprecare e racchiudersi nei propri confini, potendo contare su aiuti e sostegni che sono venuti da Cina, Cuba. Urss, Albania, Qatar e da una onlus degli Stati Uniti. A qualcuno non piacerà questa situazione da Paese”non allineato”, ma l’Unione Europea c’è solo nelle promesse, nei ricatti e nei voltafaccia dietro l’angolo…Se pensate alla Francia e all’asse con la Germania. Non siete lontani dalla realtà. Ma stiamo ai fatti e ai compromessi che verranno e che lasceranno intatte vecchie, ruggini, sospetti e ricatti. L’Unione Europea dovrebbe essere altro, ma quando si dimentica, non si ha memoria o si recidono le radici con quanti hanno creduto nell’Europa e nella cultura dei popoli, il risultato è il quadro a tinte fosche che vediamo. Servono nuovi germogli, esempi di quanti si sono immolati come il giovane Piero Gobetti, antifascista morto a Parigi per le percosse subite da una squadraccia nella sua Torino. A ricordarcelo Francesco Calculli, fedele alla linea e curatore del museo del comunismo e della resistenza italiana, nonostante i limiti imposti dal virus a corona. E lo fa con entusiasmo rispolverano pagine di storia, frasi semplici come «BISOGNA AMARE L’ITALIA CON ORGOGLIO DI EUROPEI E CON L’AUSTERA PASSIONE DELL’ESULE IN PATRIA” . Una frase di strettissima attualità per quanto accade dentro e fuori il nostro Paese, che chiede a tutti di difendere e attuare la Costituzione nata dalla Resistenza e a quanti rappresentamo, spesso male, quel che resta dell’Unione Europea di farsi un esame di coscienza (se la hanno) per la sfiducia se non avversione verso la istituzione raffigurata -ma non nei fatti- da una bandiera azzurra con 28 stelle.



PIERO GOBETTI : COME AMARE L’ITALIA SENZA ESSERE SOVRANISTI SECONDO UN GRANDE MAESTRO DELL’ANTIFASCISMO

. Oggi assistiamo in Italia e in Europa alla rinascita prepotente dei nazionalismi, e alla reviviscenza di forti istanze identitarie, che spesso si traducono in forme di razzismo e di xenofobia, e talvolta sfociano in un vero e proprio fascismo, sfruttando il fertile terreno del debole senso di appartenenza nazionale di gran parte degli italiani, e le paure nei confronti degli stranieri, per lo più indotte da campagne mediatiche strumentali. Per spiegare politicamente le cause dell’avanzata sempre più preoccupante di questi partiti di estrema destra, come la Lega di Salvini, si sente parlare molto in maniera approssimativa e grossolana, prima di populismo e adesso di sovranismo. Ma c’è un altro modo più fine e articolato di parlare del nostro Paese, della sua sovranità. Sono le bellissime parole che ci ha lasciato come preziosa eredità, un grande intellettuale antifascista, Piero Gobetti . Questo giovane prodigioso amico e grande estimatore di Antonio Gramsci, e che mori esule a Parigi nel 1926, per le gravi ferite causate dalle percosse ricevute dai fascisti torinesi, cosi scrisse a soli 21 anni: «BISOGNA AMARE L’ITALIA CON ORGOGLIO DI EUROPEI E CON L’AUSTERA PASSIONE DELL’ESULE IN PATRIA.

»

In questa piccola frase di tre componenti lui ha riassunto tutto. Ognuno deve amare il proprio Paese, non è soltanto un dovere, è sopratutto un senso di partecipazione, che non significa il patriottismo circense della bandiera tricolore da appendere al balcone e alla finestra di casa ogni volta che ci sono i mondiali di calcio, oppure dei tanti italiani che adesso la sventolano come disperato simbolo di un illusorio senso di appartenenza nazionalista, che possa rendere più accettabile l’isolamento quotidiano, e più sopportabile uno stato emotivo doloroso e oppressivo, imposti dalla pandemia del Coronavirus.

E aggiunge Gobetti «con orgoglio di europei e con l’austera passione dell’esule»;

vale a dire amare l’Italia non ciecamente, ma amarla mantenendo in patria quel senso critico che serva a separare le cose che vanno amate e approvate, e quelle che vanno criticate. Significa amare il proprio Paese non come sudditi passivi, ma come cittadini consapevoli che siano in grado di discernere la verità dalle menzogne, la realtà dei fatti, e le mistificazioni della propaganda strumentale. Io una definizione migliore di questa non l’ho ancora trovata. Le posizioni di Gobetti tradotte in politica, sono di una sconcertante attualità; e sfociavano in una dura polemica contro il trasformismo, l’abitudine ai compromessi e ai “connubi” considerata come una sorta di tara ereditaria che aveva geneticamente minato lo Stato unitario fin dalla sua costruzione nel processo risorgimentale. A ricordarcelo, restano queste sue memorabili parole:” Bisogna cambiare anzitutto se stessi per poter cambiare gli altri. La prima «zona libera» da creare è quella all’interno della propria coscienza ” ( F. Calculli)