Go…Giuonn Go!! A un passo dal traguardo

Ce l’ha messa tutta, come tanti, allenandosi alla corsa per le comunali di Matera percorrendola con tuta e scarpette da via Annunziatella…a via Aldo Moro,sede del Municipio, a via Sallustio dove è la sala del consiglio comunale all’insegna del moto dialettale ‘’ Go…Giuonn Go!’’. Ma le 260 preferenze, dati ufficiosi, non sono bastati per arrivare in vetta…ma a ridosso. Eppure quel giallo canarino della maglietta (immaginiamo la mano d’artista di famiglia…)era un auspicio per spiccare il volo sulle note di un rock and roll di buon auspicio.Forse mancava la traduzione dialettale sul retro… Vai, forza o Camin! Sarà per un’altra volta. L’amore per Matera c’è tutto. Go…Vai Giovanni, continua così.