L’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi per scalzare Conte è stato un desiderata della grandi lobby manifestato da tantissimo tempo, specie dopo l’apparire all’orizzonte i 209 miliardi del Recovery, e alimentato giorno dopo giorno dalla quasi totalità dei media. La missione, per mano del Bullo di Rignano, come sappiamo è stata portata a termine. E il “santo” (ai cui piedi sono ora tutti prostrati – https://giornalemio.it/politica/e-mariomania-tutti-soffrono-in-un-indecente-teatrino/) in quatto e quattr’otto ha risposto “presente” alla chiamata di Mattarella. Sembrava già pronto, troppo pronto. Ma tant’è. A pensar male si fa peccato diceva quella volpe del Giulio….

A tal proposito riportiamo un articolo (a quanto ci risulta mai smentito) che il 3 gennaio scorso è stato pubblicato dalla testata Umbrialeft.it in cui si segnalava un andirivieni di politici nella abitazione di Mario Draghi a Città della Pieve….. tra i quali -guarda un pò- Matteo Renzi. Si proprio lui.

Il titolo esplicito dell’articolo è “Il nuovo governo? Si fa alla Pieve!” (http://umbrialeft.it/notizie/nuovo-governo-si-fa-alla-pieve) e in esso si legge:

“Per chi lavora Renzi? E’una domanda che si sono posti in tanti. Ora sembra che il bandolo della matassa si stia cominciando a sciogliere. Dicono che sia in corso una specie di consultazione “non autorizzata” in una casa di Città della Pieve. Una bellissima casa nella quale c’è da un po’ di tempo, un gran via vai di Politici ed esponenti di partito.

La casa sarebbe quella di Mario Draghi della quale, in queste ultime settimane, l’ex Presidente del Consiglio, si quello che abita a Rignano, sarebbe il più assiduo frequentatore. Ora non sappiamo cosa stia accadendo lì dentro, ma siamo sicuri degli incontri, perché quella è gente conosciuta e non può sfuggire agli occhi di chi vive da quelle parti. E questa è gente che non si incontra “per caso”.

E poi la cosa ritorna. Un ex leader ormai finito è l’elemento giusto per accollarsi la responsabilità di una crisi di Governo, in un momento del genere. “

Insomma, la pubblicazione di questo retroscena era una profezia? Il gioco intorno a questa crisi politica si fa alquanto buio e tetro…..