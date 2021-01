Pubblichiamo a seguire le note diffuse da esponenti e partiti che si collocano all’opposizione dell’attuale Amministrazione comunale di Matera in merito a due recenti nomine nello staff del Sindaco Domenico Bennardi.

Non sembra vero ad avversari vecchi e nuovi poter esibire la prova di aver preso, chi si professava diverso, con le mani nel vaso della marmellata. E’ comprensibile, fa parte del gioco governo/opposizione.

Ma le forzature in questa levata di scudi sono palesi (tant’è che ci si rifà un po tutti ad improbabili doti divinatorie che avrebbero predetto il misfatto) con il rischio dello scivolone nell’ipocrisia che è sempre in agguato. Tutti avrebbero scelto persone a loro vicine politicamente per questi ruoli.

Sebbene l’approssimazione con cui si muovono i neo amministratori su questo terreno scivoloso (forse mal consigliati) sia davvero strabiliante. Dopo la vicenda del portavoce aggratis, questa se la potevano risparmiare. E invece no. Tafazzi docet.

Insomma, se questa tipologia di collaboratori la puoi scegliere liberamente in base alla legge e considerato che è ovvio e logico che il Sindaco possa scegliere gente di cui si fida ed in sintonia con il progetto politico-amministrativo da portare avanti sulla scorta del consenso degli elettori), perchè fare un bando e alimentare colpevolmente speranze (che è la colpa più seria della vicenda) …..e polemiche?

Avere avuto la pretesa di apparire imparziali in una scelta che imparziale non necessitava esserlo è un errore che finisce per offuscare una scelta pur legittima e che non aiuta certo il decollo di questa nuova amministrazione. Che deve ancora avvenire e a cui molti sperano di tarpare le ali quanto prima. Che molti continuano a considerare abusiva (“un improvviso potere piovuto, per una serie di contingenze favorevoli, nelle mani dei pentastellati materani“)…. e che tanti continuano a ritenere -nonostante tutto- che sia la meno peggio di ciò che poteva capitare.

Ma la giostra gira e chi prima era martello ora è incudine….e deve badare a non farsi spiaccicare, se ci riesce.

Ma ora diamo fuoco alle polveri dell’indignazione…..

….partendo da Nicola Casino, capogruppo in consiglio comunale Forza Italia:

STAFF DEL SINDACO, L’AVVISO FARSA DEL COMUNE DI MATERA CONFERMA I NOMI ANTICIPATI PUBBLICAMENTE UNA SETTIMANA FA SU FACEBOOK

Leonardo Rubino e Giancarlo Mazzei sono i due nuovi membri dello staff del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, scelti dallo stesso primo cittadino tra gli oltre 130 profili che si sono candidati per le due posizioni messe a bando. Una scelta che però suscita qualche sospetto poiché i nomi di Rubino e Mazzei circolavano già da tempo sui social, tanto da essere stati oggetto di un video diffuso su Facebook dal cabarettista Emanuele Giordano, video diventato virale in poche ore.

Nel video, il 22 gennaio scorso, il “mago” annunciava pubblicamente (con un’aurea di mistero) che a vincere l’avviso per la selezione di una figura a tempo pieno ed una a tempo parziale da impiegare nell’ufficio staff del sindaco di Matera sarebbero stati Rubino e Mazzei, come poi è realmente accaduto.

I nomi sono stati infatti confermati oggi dal Comune di Matera con decreto sindacale n. 270/2021 per Leonardo Rubino e 271/2021 per Giancarlo Mazzei. Il “mago” era riuscito a prevedere con una settimana di anticipo i due nomi, ed aveva persino annunciato un terzo nome, Follia, relativo ad un altro avviso di selezione pubblica per la figura di Responsabile dell’ufficio stampa per il Sindaco di Matera.

Adesso occorre aspettare la pubblicazione degli esiti di quest’altro Avviso pubblico, scaduto lo scorso 4 gennaio, per capire se il “mago” è riuscito a prevedere il futuro anche questa volta, azzeccando il terzo nome.

Ovviamente sono in pochi a credere alle qualità divinatorie del noto personaggio comico materano, piuttosto si fa strada l’ipotesi che fosse tutto già preordinato dal momento che, analizzando la storia delle due figure selezionate, emerge che Leonardo Rubino e Giancarlo Mazzei sono entrambi attivisti del M5S.

L’avviso pubblico per queste due figure aveva creato aspettative in centinaia di giovani che hanno risposto al bando per due posizioni, è lecito pensarlo, già “assegnate politicamente” da tempo. All’avviso pubblico comunale hanno risposto decine e decine di laureati, alcuni presumibilmente, con titoli superiori a quelli dei due diplomati selezionati. Una scelta del tutto incomprensibile quella di scegliere due diplomati al posto di due laureati, sicuramente più competenti.

Probabilmente al di la delle giuste previsioni del “mago”, l’operazione era decisa da tempo, per queste due figure professionali non specializzate per le quali l’avviso non richiedeva alcuna competenza particolare. Il bando con i nomi anticipati già da tempo si è rivelato essere una farsa che serve ad ammantare di legalità una operazione che non ha nulla di trasparente visto che non è stata prevista nemmeno una commissione per valutare i curricula. Effettivamente la commissione era inutile poiché si sapeva già a chi assegnare i due posti nello staff.

Questa operazione che delude tanti giovani professionalità locali convinte di poter accedere per selezione pubblica ad un posto di lavoro, getta soltanto un’ombra di discredito sull’Amministrazione Bennardi impegnata a premiare i suoi fedelissimi piuttosto che il merito e la professionalità.”

…procediamo con Giovanni Angelino commissario UDC provincia di Matera:

Rubino e Mazzei nello staff del sindaco Bennardi, Angelino (Commissario UDC provincia di Matera): “Sottosegretario Liuzzi si preoccupi delle imprese in difficoltà invece di pensare solo alle poltrone dei suoi amici”

Con due decreti il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha selezionato Leonardo Rubino e Giancarlo Mazzei per due contratti a tempo pieno e determinato nell’ufficio staff degli organi di direzione politica del Comune di Matera. Leonardo Rubino è il compagno convivente della Liuzzi mentre Mazzei è uno storico attivista del Movimento 5 Stelle di Matera. Due persone di fiducia, non c’è dubbio.

Scelte legittime dal punto di vista normativo ma ovviamente non possiamo ignorare almeno una delle due nomine, quella di Leonardo Rubino. Si tratta di una persona vicinissima al sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Mirella Liuzzi, che si può considerare la vera regista di questo “film” che va in scena al Comune di Matera dal 5 ottobre scorso, giornata che ha segnato la vittoria al ballottaggio del sindaco Domenico Bennardi. Ancora una volta si preferiscono gli amici degli amici anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di una scelta “familiare”.

Speravo che la Liuzzi indicasse al sindaco Bennardi una serie di interventi per dare risposte ai cittadini e alle imprese in difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria ma purtroppo finora abbiamo assistito solo alla sistemazione di poltrone per gli amici pentastellati.

Se questi sono i segnali che arrivano dal nuovo corso della politica materana affidata ai grillini allora vuol dire che Matera è governata dai peggiori politici in circolazione.

Abbiamo letto l’annuncio del sottosegretario Luizzi sul bonus centro storico ai commercianti ma le reazioni da parte dei diretti interessati fanno comprendere la portata di questi aiuti: si tratta di cifre così basse che non coprono neanche i costi fissi di un mese e sappiamo bene le difficoltà sopportate dagli operatori economici nell’anno scorso e in questa prima parte del 2021. Voglio lanciare in proposito un messaggio di solidarietà a tutti coloro che purtroppo non riescono più a lavorare a causa delle restrizioni imposte dal Governo e che non sanno quando potranno ripartire o se avranno la possibilità di poterlo fare.

Invito il sottosegretario Liuzzi a trovare delle soluzioni adeguate per queste categorie economiche in difficoltà, penso ad albergatori e titolari di b&b, ristoranti, bar e sale ricevimenti.

Sono questi i temi sui quali la Liuzzi deve lavorare, piuttosto che pensare solamente a sistemare i suoi amici e le persone di fiducia che la circondano.”

….e chiudiamo con la nota congiunta a firma di Pasquale Doria (Matera Civica), Giovanni Schiuma e Marina Susi (Centrosinistra) con cui si scaglia contro il M5S (pur con la consapevolezza che sia una “ovvietà”) l’anatema di “familismo amorale” coniato di Banfield e buono per tutte le stagioni:

Familismo amorale a 5 stelle

Quasi un’ovvietà.

A differenza del portavoce del sesto piano di via Moro, questa volta il bando pubblico c’è stato e, su circa 140 partecipanti, l’hanno spuntata due nomi che circolavano da mesi ben oltre via Moro, tanto da essere azzeccati anzitempo attraverso i social media.

Una virtù divinatoria che aveva indicato l’esito di una scelta annunciata in due militanti del M5S.

Di più, a quanto pare, uno dei due, già candidato alle ultime comunali, sarebbe legato sentimentalmente con una esponente di governo pentastellata.

La cosa non è passata inosservata, ovviamente.

Ha suscitato un vespaio di polemiche a valle di una contraddizione in termini con la politica di una formazione che, sempre sui social – usati come assillante cassa di risonanza specialmente dal sindaco – ha criticato duramente i partiti tradizionali quali campioni di clientelismo e occupazione del potere.

Questa volta a ripetere “vergogna” sono proprio alcuni militanti che non hanno mai digerito certe pratiche, quelle che hanno da sempre attribuito ad altri.

Un male endemico denunciato con convinzione e a più riprese ma che, per ironia della sorte, ora torna indietro come un micidiale boomerang sulla bocca di chi lo ha scagliato da sempre con veemenza, senza sconti nei confronti dei protagonisti della “vecchia politica”.

Che dire?

Sembra un film già visto. Inevitabilmente, viene in mente l’espressione “familismo amorale”, che è diventata di uso corrente da quando il sociologo statunitense Edward Banfield studiò una comunità della Basilicata con l’obiettivo di trovare conferme a un difetto permanente, a suo giudizio, alla base dei mali profondi della società italiana.

In particolare, nel Mezzogiorno spiegava l’arretratezza, l’avversione nei confronti dello spirito di comunità, ovvero quello che Bennardi ha evocato come un disco rotto durante tutta la campagna elettorale.

Il nemico, per il sindaco, era sempre da un’altra parte, nel lato oscuro della politica di chi non riesce a cooperare, se non per un tornaconto personale.

Combatteva, a parole, proprio il familismo amorale, quello che ripete da sempre il fatidico “tengo famiglia”, quello che si comporta secondo una retriva “regola aurea”: massimizzare i vantaggi materiali e immediati del nucleo di parenti, del clan degli amici e dei militanti, dei “clientes”, come li definivano lapidariamente i latini.

Vizi che denunciano i guasti provocati dalla cronica carenza di senso civico.

Combattuti nelle piazze ma, di colpo, praticati nelle chiuse stanze di un improvviso potere piovuto, per una serie di contingenze favorevoli, nelle mani dei pentastellati materani, la cui lista – dopo oltre tredici anni di militanza sul territorio – si è attestata intorno al 10 per cento dei consensi.

Molto peggio hanno fatto gli alleati, benché i prodigi del maggioritario abbiano premiato, oltre ogni misura, anche chi ha palesemente perso le elezioni con un misero 4 per cento dei consensi. Oggi, però, tutti insieme vanno a fare compagnia a chi li ha preceduti al sesto piano di via Moro.

Non c’è dubbio, viva il cambiamento.”

Pasquale Doria (Matera Civica), Giovanni schiuma e Marina Susi (Centrosinistra).