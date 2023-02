Gli iscritti al Pd di Matera, domenica a congresso e voto per segretario nazionale

Senza che si sia avuto sentore, almeno dall’esterno, di uno straccio di dibattito politico adeguato alla gravità della situazione in cui versa sia il partito che il Paese, si svolgerà domenica anche a Matera -come specificato in dettaglio nella nota che pubblichiamo a seguire- la chiamata al voto dei soli iscritti (vecchi e nuovi) del Partito Democratico per procedere alla prima scrematura tra i quattro candidati alla segreteria nazionale e decidere i due che si sfideranno nella tenzone finale delle primarie aperte che si svolgeranno il 26 febbraio. Si rinnova nel PD quello strano rito in cui si decide prima chi deve guidare un partito la cui fisionomia e mission è oggetto ancora di discussione non risolta, con la decisione finale sul condottiero sottratta agli iscritti -come dovrebbe essere in una organizzazione normale- ed affidata invece a frotte di improbabili simpatizzanti ed elettori autocertificati. Ma tant’è, con i risultati tristemente noti. Comunque la si pensi è auspicabile che alla fine i dem trovino il bandolo della loro matassa ancora tutta ingarbugliata. Certo la strada scelta imboccata non sembra la più agevole, evidentemente il navigatore utilizzato sembra non avere mappe aggiornate. Tornare con la mente alle vecchie cartine potrebbe essere d’aiuto. Ecco il comunicato:

Pd Matera: «Domenica 12 Febbraio gli iscritti e le iscritte materani del partito al voto per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale»

“In vista delle elezioni primarie del 26 Febbraio 2023, il Partito Democratico di Matera invita le iscritte e gli iscritti a partecipare alla riunione che avrà luogo domenica 12 febbraio 2023 alle ore 9:30 presso la sede del Pd in Piazza degli Olmi, 16. All’ordine del giorno, l’elezione della Presidenza della riunione e la presentazione delle linee politiche dei Candidati alla Segreteria nazionale del Partito: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein. I lavori dureranno fino alle ore 13:00, per poi riprendere alle 15.00.

Si ricorda che è possibile prendere parte alle operazioni di voto solo se si è iscritti al Pd e si è in regola con l’iscrizione del 2022; possono inoltre partecipare coloro che si sono iscritte/i nel 2021 e che rinnovano l’iscrizione 2022 entro la data dell’assemblea del proprio Circolo entro l’apertura del seggio, dunque non oltre le ore 13:00; gli iscritti e le iscritte ai movimenti politici che hanno aderito al processo costituente; coloro che si sono iscritti e iscritte nel proprio Circolo o online entro il 31 gennaio 2023.

Il voto per il segretario nazionale del PD si esprimerà presso la palestra della scuola media “Francesco Torraca”, sede del seggio che rimarrà aperto dalle ore 15:00 alle ore 21:00. Le operazioni di scrutinio delle schede avranno inizio alle ore 21:00 e al termine, saranno proclamati i risultati. “