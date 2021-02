Mentre in Parlamento per il ‘bene del BelPaese’ stanno tutti insieme incompatibilmente (fatta eccezione per Fratelli d’Italia)sotto la guida di Mario Draghi che, con sobrietà, tira fuori l’amara terapia anticrisi, nella città della ceramica – Grottaglie- un gruppo di iscritti del Partito Democratico proprio non ci sta ad allearsi con la Destra. E tra di loro anche l’ex parlamentare Ludovico Vico. Alla base della decisione il confronto finora infruttuoso con ‘’Città Territorio’’ ,che comprende alcune civiche e Italia Viva, in vista delle prossime elezioni amministrative. Da qui la presa di distanze dai movimenti del segretario del Pd locale con forze giudicate trasformiste, viste alcune candidature del cartello ‘’ Città Territorio’’ nelle file del centro destra. I componenti del coordinamento cittadino del Pd di Grottaglie Romolo Caloiero,Michela Danucci,Roberto De Gregorio, Anna Rita Palmisani, Rosa Rizzo, Eugenio Tilli e Ludovico Vico proprio non ci stanno a stare in una alleanza non naturale. Gli elettori non capirebbero. E i segretari regionale, Marco Lacarra, e nazionale Nicola Zingaretti che dicono?

COMUNICATO STAMPA

C’è una parte del Pd di Grottaglie che non andrà mai con la destra!

Durante l’ultima riunione del coordinamento cittadino del Pd di Grottaglie, tenutasi lo scorso 22 gennaio, il segretario cittadino ha ricevuto, da parte di 8 componenti su 16, il mandato all’incontro richiesto da “Città Territorio”; mentre in 7 hanno sottoscritto un emendamento al documento del segretario, proponendo la chiusura a tale possibilità e ad ogni futura e possibile alleanza elettorale con quella parte.

Nelle ultime settimane il segretario del Pd ha più volte incontrato la coalizione “Città Territorio” (ricordiamo composta da Grottaglie Comunità, Italia Viva, Libera…mente, Moderati Civici e Moderati per Grottaglie), al fine di accordarsi con quella compagine in vista delle elezioni amministrative della primavera prossima.

Non è possibile evitare di rilevare che, nella coalizione Città Territorio, il gruppo predominante sia una forza che ormai da oltre 20anni rappresenta la destra grottagliese, e che, nelle ultime elezioni regionali, ha visto suoi rappresentanti concorrere nelle liste del candidato presidente Raffaele Fitto (molto presente in città per la campagna elettorale di tali candidati). Fitto, che ricordiamo essere un componente di Fratelli di Italia.



Noi continuiamo ad essere convinti che non sia possibile alcuna alleanza elettorale con forze trasformiste di centro destra, con singole liste di destra o persone che fino alle regionali scorse hanno concorso con lo schieramento della destra pugliese. Insistiamo a chiedere al segretario cittadino del Pd di rinunciare a questo percorso e chiediamo la convocazione del Coordinamento direttivo cittadino alla presenza della Federazione provinciale di Taranto.

Con questo comunicato abbiamo voluto informare i nostri iscritti, i nostri elettori e i cittadini, nonché le forze politiche di Grottaglie, che ciò che sta facendo il Pd di Grottaglie con “Città Territorio” non è condiviso da tutti i dirigenti del partito locale.

Il Pd, anche nelle politiche delle alleanze per le elezioni amministrative, deve continuare a credere nei suoi valori fondativi che sono gli ideali del centro sinistra.

Per questo motivo auspichiamo che il gruppo dirigente del Pd ritrovi subito la sua unità per ricostruire interamente il centro sinistra di Grottaglie, ricordando che la missione del centro sinistra è essere alternativo al centro destra.

Grottaglie, 17 febbraio 2020



I componenti del coordinamento cittadino del Pd di Grottaglie

Romolo Caloiero

Michela Danucci

Roberto De Gregorio

Anna Rita Palmisani

Rosa Rizzo

Eugenio Tilli

Ludovico Vico