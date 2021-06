“Una serie di interventi di manutenzione e di accelerazione sui lavori pubblici che interessano in particolare il Comune di Grassano sono stati predisposti dalla Provincia di Matera, su impulso della consigliera provinciale Angela Daraio, che ha delega su questa materia.

E’ quanto rende noto l’amministrazione provinciale con una nota in cui si specifica che:

“In particolare, si segnalano degli interventi finanziati con il Patto per la Basilicata che riguardano:

-la Strada Provinciale Molino di Grassano, con un finanziamento di 400 mila euro,

-e un tratto della Grassano-Grottole per altri 400 mila euro,

-oltre ad interventi più consistenti su alcuni ponti, come il consolidamento del Ponte Bradano e l’allargamento del ponte sul fiume Basento, per circa un milione e 400 mila euro complessivamente.

Previsti, inoltre, lavori di manutenzione della S.P. 1 ex Via Appia e della S.P. 8 Matera Grassano, per un importo complessivo di circa 500 mila euro.”

“Si tratta di un lavoro attento – ha detto la consigliera Daraio -, che stiamo portando avanti per cercare di garantire un collegamento virtuoso e adeguato di tutte le direttrici che partono dal Comune di Grassano, in modo da avere degli accessi sempre più adeguati a quelle che sono le diverse esigenze dei cittadini”.

“Purtroppo al Provincia continua a versare in una situazione di ristrettezza economica tale da non soddisfare pienamente le esigenze di sicurezza delle nostre strade. Ciononostante – ha aggiunto il presidente della Provincia Piero Marrese -, l’Amministrazione Provinciale sta compiendo ogni sforzo possibile per reperire i finanziamenti adeguati necessari per continuare a progettare una serie di interventi per mettere in sicurezza le strade e i ponti di tutto il territorio del materano”.

….immaginiamo che si pensi anche alla vergognosa situazione in cui versa la fondovalle Cavonica, specie nei primi chilometri dall’innesto proprio dallo scalo ferroviari di Grassano, che versa in una condizione di pericolo enorme per chi vi transita.