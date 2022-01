Poverini, ci hanno provato. Ma non è proprio cosa loro. E dopo qualche giro di giostra sono precipitati, come nel gioco dell’oca, alla casella di partenza. Dimostrando come quella crisi prodottasi con la rielezione forzosa di Napolitano (additata allora ed anche in questi giorni come cosa eccezionale) non sia mai stata risolta da un sistema politico sempre più avvitato su se stesso e sempre più lontano dal paese reale. Dei facsimil di partiti le cui truppe si sciolgono disordinatamente e dei leader che tali sono solo sulla carta hanno dato la plastica dimostrazione di non essere in grado di assolvere al proprio alto compito.

E così invece di lasciare (come avrebbe voluto e dovuto) Mattarella ha dovuto raddoppiare anche lui, come il suo predecessore. Riaffermando l’italica maledizione in base alla quale l’eccezione diventa regola. Con tutto ciò che comporta sul piano del declino istituzionale.

Diciamo che un po’ se l’è cercata anche lui. Perché se avesse mantenuto ferma la barra durante la crisi del Conte2: o c’è una una maggioranza o scioglimento delle camere, ora avremmo ancora il Conte2 e Draghi (come era da tanti già predestinato) eletto al primo scrutinio al soglio quirinalizio. Con lui tranquillamente a godersi la giusta pensione.

Ma come si dice, il vaso è rotto e i cocci sono suoi. Ed anche di Draghi che, se non avesse allora acconsentito -anche lui- ad assecondare i guastatori di palazzo, ora avrebbe realizzato il suo sogno. Certo ci ha provato comunque a fare il salto da una poltrona all’altra, entrando a gamba tesa nel gioco, trattando in prima persona.

Ma non hanno potuto -sia lui che Mattarella- evitare di rimanere vittime della sindrome di Stoccolma indotta in coloro che sono stati commissariati e che non riescono proprio a fare a meno di loro. Senza, come si vede, brancolano nel buio. E vanno a sbattere di brutto. Così hanno imbalsamato tutto.

Ora (dopo il sollievo perchè poteva andare peggio) sempre per i corsi e ricorsi della storia, la domanda è: ma Mattarella rimarrà per sette anni o, come il predecessore del bis, si dimetterà prima? (Ricordiamo che il settennato di Napolitano sarebbe scaduto il 22 aprile del 2020) Rimarrà in carica sette anni o giusto il tempo per consentire a Draghi di sostituirlo?

Certo è forse una domanda impertinente e a pensare male si pecca.

Ma ci auguriamo che la risposta sia quella che si aspetta la stragrande maggioranza degli italiani (anche chi auspicava un regolare cambio al Colle, magari con “una” presidente) a fronte del triste spettacolo a cui ha assistito in questa settimana. Ovvero che ora rimanga a presidiare quella postazione sino alla fine del nuovo settennato.

Sperando che nel frattempo il quadro politico, di cui il Parlamento è fedele specchio grazie a leggi elettorali che ne fanno un esercito di nominati, possa rimettersi in migliore salute.

Considerato che -con le scomposizioni e ricomposizioni che si intravedono all’orizzonte- nei prossimi anni ci sarà da tirare le fila con molta saggezza ed esperienza, provando a fare la migliore farina con il grano di cui si disporrà. E provando anche ad arginare le derive presidenzialiste che proprio in queste ore tornano a galla sia nelle parole della destra meloniana che nel controcanto renziano.

Per intanto ora bisognerà cercare di completare questa legislatura con un Draghi che disporrà di una maggiore capacità decisionista e chissà cosa ci aspetta…….poi la nuova che sarà quel che sarà.

Tanti auguri, dunque, Presidente perchè ne ha davvero molto bisogno.