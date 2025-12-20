Gli auguri dei materani al ”Presidente” De Gasperi

Stelle di natale anzicchè stelle alpine, care all’ex presidente dc del consiglio Alcide De Gasperi, che negli anni Cinquanta dopo una sua visita con l’allora ministro Emilio Colombo, la denuncia del segretario comunista Palmiro Togliatti e quanto aveva scritto Carlo Levi nel suo ”Cristo si è fermato ad Eboli”, contribuì a varare la prima legge speciale sui Sassi, per consentire ai residenti delle malsane abitazioni degli antichi rioni di trasferirsi in case dotate di servizi, nei borghi e nei nuovi quartieri . E quelle stelle con la scritta ”Grazie presidente De Gasperi” sono comparse con un cartello augurale ai piedi del monumento in bronzo, collocato a Matera all’incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Nazionale. Un gesto anonimo, di riconoscenza, all’ingresso del rione Spine Bianche che fa parte del programma di ”risanamento” dei rioni Sassi. E il monumento realizzato dallo scultore Othmar Winkler, collocato in quel luogo il 5 dicembre 1971, continua a destare interesse di storici e di semplici cittadini che- come in questo caso- hanno ricordato l’illustre presidente del consiglio. Auguri, come riporta il cartello.

