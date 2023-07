Gli Amministratori lucani del Pd fanno toc toc a Lettieri per le regionali 2024

Con una nota a firma del “portavoce del gruppo Amministratori lucani del Pd, Francesco Mancini” si rifà vivo il partito dei sindaci che aveva già qualche tempo fa reso palese la propria determinazione ad avere posti in prima fila nella competizione per il rinnovo del Consiglio Regionale. Bussano alla porta del segretario regionale Giovanni Lettieri gettando sulla bilancia il peso del loro essere “primi rappresentanti dei cittadini“, quindi con un potenziale elettorale -almeno sulla carta- che intendono far valere. E chiedono allo stesso di cominciare le danze per la costruzione di una “nuova visione” e di una alleanza (“una proposta politica da condividere con chi ha a cuore, come noi, il destino dei lucani”), senza aspettare altro tempo. Raccomandando, qualunque cosa voglia dire, sempre a Lettieri, di “tener dentro a questo progetto radici e futuro“. Radici, quali? E senza di esse, verso quale futuro andare? Come sempre, tocca buttarla in musica con il rif di Battisti “lo scopriremo solo vivendo“. Ecco a seguire la nota integrale indirizzata alo segretario regionale dem:

“Nelle ultime settimane si sono accentuati i vari e variegati richiami alla politica da parte dei lucani che, per temi o per nuclei associativi, hanno rappresentato chiaramente il disagio che vivono quotidianamente. Scuola, autonomia differenziata, infrastrutture, sanità, sono temi che rappresentano in modo iconico il fallimento di una promessa di cambiamento a cui si sono affidati nel 2019 scegliendo il centrodestra come coalizione di governo, ma sono anche i temi che hanno scelto per richiamarci tutti alla responsabilità.

Proprio noi che siamo i primi rappresentanti dei cittadini, almeno per prossimità, non potevamo non cogliere questo richiamo che è finanche un appello e, forse, un incoraggiamento a costruire una robusta alternativa di governo per i lucani. Non possiamo, proprio per questo, far mancare il nostro sostegno e contributo al Partito Democratico che rappresenta ad oggi, con il suo nuovo percorso disegnato su una base di esperienze e radicamento sul territorio, una visione diversa e sicuramente più vicina alle esigenze della nostra gente.

Siamo al fianco del Segretario Giovanni Lettieri, affinché porti al centro del dibattito della prossima assemblea regionale proprio e solo i lucani. A loro dobbiamo una coraggiosa discussione che parta dalla necessità di riaffermare la centralità dei loro bisogni – che sono mutati perché mutate sono le loro condizioni socio-economiche – rispetto a quelle dei singoli. Abbiamo bisogno di avere una nuova visione collettiva di Basilicata. Questa non può prescindere da un progetto politico che parta proprio dal Partito Democratico, che dovrà farsi carico di costruire una proposta politica da condividere con chi ha a cuore, come noi, il destino dei lucani. Noi amministratori siamo pronti a dare il nostro contributo in modo concreto e leale e siamo pronti ad accompagnare il Segretario in questo percorso, fiduciosi che sappia tener dentro a questo progetto radici e futuro.”