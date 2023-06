Gli ‘’Amici del Presidente’’ in preghiera…e per continuarne l’opera

Non sappiamo quanti sabato 24 giugno seguiranno l’esempio degli ‘’Amici del Presidente Emilio Colombo’’ per ricordarne la figura,e con il sostegno della preghiera, con una Messa che sarà celebrata nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Una scelta non casuale vista la ‘’laboriosità’’ umile e costante del falegname di Nazareth, che portò a termine una impresa con Maria che segnò il futuro dell’Umanità. E così fu per oltre mezzo secolo per il progetto e l’idea europeista, fermo all’euro oggi, ma che segna il passo quanto ad autonomia e unità politica di un Continente e di una Unione che mostrano i limiti del tempo e del mancato rinnovamento . E su questo batte con un ‘’maglio’’ la riflessione di Pierluigi Diso,figura impegnata del sodalizio, e della politica in generale, ricordando le tappe che hanno contrassegnato tappe e pensiero dello statista. C’è tanto da fare. C’è bisogno di buon senso, formazione e impegno per innovare, riformare e salvare quanto è stato fatto in passato. Dagli ‘’Amici’’ il progetto di una scuola sul pensiero europeo colombiano, con un ciclo di incontri e magari un premio da conferire a giovani che con passione e umiltà intendono cimentarsi nel ‘’Columbus day’’. Qualcosa di concreto rispetto al nulla delle dedicazione di balconate o spazi all’aperto, come quello per l’ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che hanno lasciato selfies al sorriso di tufo. Sassoli avrebbe voluto ricevere da Matera progetti, proposte e invece…siamo all’oblio di Matera 2019 con tutto lo spessore di mediocrità che ne è seguito. Al lavoro, amici del Presidente!



LE RIFLESSIONI DI PIERLUIGI DISO

Con una Santa messa che si terrà sabato alle ore 11.00 presso la parrocchia di San Giuseppe artigiano di Matera, gli “Amici del presidente Emilio Colombo” vogliono ricordare l’uomo, il politico, lo statista a dieci anni dalla sua dipartita. Con la sua morte Matera, la Basilicata, l’Italia e l’Europa hanno perso qualcosa di essenziale che contribuiva al progresso umano e politico del territorio, con la sua lungimiranza nell’affrontare gli eventi e le complesse vicende della politica. Colombo fu eletto alla Costituente giovanissimo e da allora per oltre cinquant’anni è stato esponente politico di riferimento per la Basilicata, per l’Italia e per l’Europa. L’opera di Colombo è stata quella di un uomo di Stato che ha attraversato da protagonista sia la storia della prima Repubblica, con i suoi chiaroscuri, sia una fase cruciale del processo di integrazione europeo. Colombo avvertì alla fine degli anni 50 che declinava il «centro statale» della politica italiana rispetto ai poteri che assumeva la Comunità europea specie nella determinazione degli indirizzi economici. Di particolare interesse rimane quanto disse in sede di insediamento del suo governo, nella seduta della Camera del 10 agosto 1970: «Una delle caratteristiche del nostro tempo è rappresentata dal fatto che i problemi di politica estera che interessano singole nazioni finiscono con l’essere problemi di tutte le nazioni. Il nostro avvenire sarà sempre più comune. Il nostro destino è già indivisibile. […] Il progresso verso l’unione economica e monetaria presuppone il supporto di una organizzazione politica ed una progressiva convergenza degli obiettivi economici a medio termine e delle loro priorità, nonché delle politiche economiche messe in atto per raggiungere gli obiettivi stessi». Emilio Colombo fu Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1970 al 1972 e Presidente del Parlamento Europeo dal 1977 al 1979. Proprio per il suo forte e appassionato impegno europeista, nel 1979 ricevette il Premio «Carlo Magno» e nel 2011 la Medaglia d’oro «Jean Monnet».



Arrigo Levi con la sua intervista ci ha tramandato il Colombo europeista, ma anche il suo testamento politico e culturale. Colombo disse: «L’Europa è stata, per la mia generazione, il cuore di una missione che dilatava i confini e le speranze della politica e che riempiva di senso universale il nostro impegno nelle istituzioni nazionali» e continuava «L’Europa non è ancora entrata nella stagione di un compiuta maturità politica, perché manca di un influente governo multinazionale, di una comune politica della sicurezza, di una comune politica estera e di una comune politica di difesa», egli aveva «una tendenza a mantenere gli attuali equilibri, ma anche una consapevolezza dell’insufficienza degli attuali equilibri…L’obbiettivo essenziale è il raggiungimento dell’unità attraverso la condivisione della sovranità…Abbiamo la responsabilità di ripensare il ruolo dell’Europa ». Sulla moneta unica Emilio Colombo faceva presente: «Abbiamo voluto l’euro, ma una moneta non può reggere, deve reggere in base a delle regole, e richiede una politica economica comune, un’efficace politica finanziaria concertata» e ricordava Jean Monnet per il quale l’Europa ha sempre trovato proprio nei momenti delle scelte difficili le energie spirituali, morali e politiche per affermare le formidabili ragioni della sua unità. L’Europa può e deve ritrovare le energie solidali per costruire una sua effettiva autorità di governo, con pienezza di prerogative e di poteri, sorretta da un Parlamento consolidato in efficaci ed effettivi istituti di indirizzo e di controllo». Ecco il testamento politico-europeista di De Gasperi, Adenauer e di Schuman, ma anche di Emilio Colombo, che potrebbe giovare al vecchio continente sul quale è tornato lo spettro della guerra, ma anche al risanamento di tanti problemi italiani. Dalla formazione all’impegno nella Democrazia Cristiana, dalla Costituente agli incarichi di governo, dalla stagione delle riforme al processo d’integrazione economico-politica dell’unione europea. Tanti gli approfondimenti per ricordare la figura di Emilio Colombo, il politico con il cuore rivolto al Mezzogiorno, e lo sguardo aperto verso l’orizzonte dell’Europa, ma non tutti questi aspetti possono essere ricordati ogni volta che si parla di lui. Ecco perché l’Associazione “Amici del Presidente Emilio Colombo” ha già più volte sollecitato la nascita di una Fondazione Emilio Colombo, che dovrà operare in stretto contato con l’Istituto Universitario di Fiesole a cui la l’Istituto Sturzo ha consegnato l’importante patrimonio di Emilio Colombo per l’inventariazione e la digitalizzazione, affinché il ricordo dello statista lucano possa continuare ad essere presente nella storia della quale Colombo fu interprete.

Pierluigi Diso – Ass. “Amici del Presidente Emilio Colombo”