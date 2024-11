Giuzio manganella la Coldiretti di Basilicata che osa lamentarsi della politica agricola regionale

Tocca anche alla associazione più governista d’Italia ricevere la reprimenda del Fratello d’Italia di turno, per aver osato criticare la politica agricola regionale. Così alla Coldiretti di Basilicata che ha pubblicato una dura nota (https://giornalemio.it/cronaca/coldiretti-basilicata-a-bardi-servono-atti-concreti-promessi-e-mai-attuati-non-e-piu-tempo-di-proclami-e-di-illusioni/) con cui si ricordava a Bardi che : “Servono atti concreti promessi e mai attuati. Non è più tempo di proclami e di illusioni.” è arrivata la dura reprimenda del dirigente lucano del partito della Meloni, Giuseppe Giuzio a ricordargli che, certo parlate pure ma tenete ben presente che comandiamo noi, perché scrive “La politica agricola regionale è di competenza dell’esecutivo e del consiglio Regionale: è giusto ascoltare le considerazioni, le istanze, le aspettative delle categorie ma è, altrettanto, giusto che le scelte vengano fatte dall’Assessore al ramo.” E finita la pacchia, in silenzio e state buoni. A che son serviti i tanti osanna a Lollobrigida per essere trattati poi in cotal modo da un Giuzio qualsiasi? Ma così è se vi pare. Ecco a seguire la intera reprimenda dell’esponente di FdI. “L’Assessore all’agricoltura, per il tramite del Direttore Generale convoca il “tavolo verde” e un minuto dopo la Coldiretti chiede, in via preventiva, la istituzione di un “tavolo di crisi”.

Sarebbe stato meglio ascoltare le determinazioni del titolare dell’assessorato e poi eventualmente fare altro.

La politica agricola regionale è di competenza dell’esecutivo e del consiglio Regionale: è giusto ascoltare le considerazioni, le istanze, le aspettative delle categorie ma è, altrettanto, giusto che le scelte vengano fatte dall’Assessore al ramo.

Sono orami due anni che l’agricoltura, l’allevamento e le attività connesse sono al centro dell’attenzione del governo nazionale con l’importante lavoro che sta portando avanti il Ministro di Fratelli d’Italia On.le Francesco Lollobrigida in stretta collaborazione delle associazioni di categoria e gli assessorati regioni ed in particolar modo con quello Lucano.

In Basilicata va implementata la concertazione.

La nota della Coldiretti lascia stupiti considerato che i nove punti trattati sono tutti già all’attenzione dell’amministrazione regionale.

In questo inizio di legislatura vanno meglio calibrati i rapporti e bisogna farlo con spirito costruttivo senza la pretesa di pesare di avere in tasca tutte le soluzioni.

L’assessore Cicala in silenzio ma con grande determinazione sta continuato quanto di buono è già stato fatto nella precedente legislatura.

È necessario ripartire dal già convocato tavolo verde con l’idea che l’agricoltura è al vertice dell’agenda politica della giunta Bardi ed è fondamentale, anche, per il rilancio dell’economia della nostra regione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.