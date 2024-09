Giustizia? Farei legge con un solo articolo per abrogare le norme Cartabia e Nordio!

Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato alla festa de il Fatto Quotidiano in corso a Roma ha detto lapidario: “Tre riforme per la giustizia da approvare subito? Farei una sola legge, brevissima: tutte le norme approvate dal governo dei migliori a oggi vanno abolite“. Sintetizzando quanto detto nel corso dei suoi interventi, in cui ha attaccato duramente sia la riforma che porta il nome dell’ex ministra del governo Draghi, Marta Cartabia, che quelle recentemente volute da Carlo Nordio, attuale Guardasigilli del governo guidato da Giorgia Meloni. Queste riforme, secondo Gratteri, continueranno a far finire in carcere “sempre i soliti noti: tossicodipendenti che delinquono a causa della loro tossicodipendenza e delinquenti abituali”. E con riferimento ai tossicodipendenti in carcere e al sovraffollamento suggerisce che “bisogna provare a disintossicare questi ragazzi, i detenuti che hanno commesso reati a causa della loro tossicodipendenza”, e tenuto conto che “oggi con il costo di un detenuto si pagano tre posti una comunità terapeutica, facendo uscire un tossico dal carcere salviamo tre ragazzi e risolviamo il problema del sovraffollamento”. E in merito all’abolizione dell’abuso d’ufficio? “Un favore ai raccomandati”. La paura della firma dei sindaci? “Una foglia di fico, la verità è che il potere non vuole essere controllato”. Le riforme della giustizia del governo di Giorgia Meloni? “Fatte senza tenere conto della realtà, in carcere ci vanno sempre i soliti noti: tossicodipendenti che delinquono a causa della loro tossicodipendenza e delinquenti abituali“. Le modifiche al reato di traffico d’influenza del ministro Carlo Nordio? “Servono a impedire che si possa dimostrare un reato come questo”. È un Nicola Gratteri come sempre chiaro e netto, le cui risposte integrali potete ascoltare nel che segue.

Ricordiamo che il Procuratore di Napoli tornerà in Basilicata il prossimo 13 settembre a Tricarico per ricevere la cittadinanza onoraria.