Non c’è vaccino che tenga…Il virus della giustizia ha contagiato e continua a contagiare Maurizio Bolognetti, leader dei Radicali lucani, collega, che è schierato dalla parte di quelli che vogliono capire, chiedono trasparenza, rispetto dei diritti e della democrazia passando dalla Val d’Agri alla Valbasento, dal Melfese ai Tribunali di Basilicaa, dal massiccio del Pollino alla Grande Muraglia cinese. E si è piazzato lì, nel baluardo dell’ex Impero Celeste, a chiedere a dignitari, pluripotenziari di Pechino che fine abbia fatto il collega Li Zehua, ex giornalista di CCTV, arrestato dai servizi della Repubblica Popolare Cinese. E a ben donde, visto che Li Zehua aveva descritto e detto come stavano le cose a Wuhan e nella provincia dell’Hubei senza peli sulla lingua e diffondendo sulla rete. Ma in Cina, grande potenza mondiale economico, verso la quale il mondo occidentale – per motivi di costi- ha delocalizzato un buon 90 per cento della produzione in nome di una globalizzazione che ha affossato le nostre economie (l’Italia è alle pezze e non da ora)- le libertà democratiche come le intendiamo noi non ci sono. E le voci fuori del coro prima o poi vengono isolate o messe a tacere. Bolognetti, che ha iniziato uno sciopero della fame, affidando al web sopratutto, considerazioni e richieste di intervento e di verità anche al nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio (M5S) allarga gli orizzonti e parla di tutto ai tempi del coronavirus o virus a corona come lo chiamano alcuni. Non poteva non toccare la sanità con lo smantellamento i tagli degli ospedali della derelitta Basilicata (diciamo le cose come stanno), dove è stata tagliata la medicina del territorio in nome di una riorganizzazione accentratrice che – di fatto- ha impoverito il territorio e favorito la migrazione sanitaria extraregionale. Siamo alle pezze e che si fa, vecchio sogno potentino, si tira fuori il progetto di facolta di medicina. Se ce ne fossero condizioni e risorse che si faccia. Ma il quadro è da canna del gas…E Maurizio Bolognetti fa bene a ricordare i disagi, i viaggi quotidiano dai quattro angoli della regione- sì è così- che alcuni nostri corregionali ,affetti da malattie oncologiche,sono costretti a fare per le dosi di chemioterapia. Ecco perchè, nella stagione delle ordinanze in corso d’opera da coronavirus covid-19, Maurizio se ne sta sotto la grande Muraglia cinese e anche lucana, se ci pensate. I massicci dell’indifferenza hanno colori diversi, ma la sostanza -sfurmature e protagonisti a parte-non cambia.