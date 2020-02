E’ un sostanziale “Giuseppi stai sereno” il messaggio che Matteo1 ha lanciato a Conte da Roma, dall’assemblea del suo partitino personale ItaliaViva.

“Noi abbiamo molto rispetto per il presidente del Consiglio, vogliamo dargli una mano, speriamo che vada avanti la legislatura e vada avanti il governo” ha detto (convincente come lo scorpione sulle spalle della rana che pungerà dopo che questa- fidandosi- lo aveva aiutato ad attraversare il fiume) aggiungendo:“Abbiamo bisogno di stabilita, ma non di immobilismo, una stabilità che non sia vivacchiare“.

Ergo, se non fate come dico io, alla prima occasione utile (costruite le mie convenienze) vi mollo. Tutto perfettamente nello stile del bullo di Rignano sull’Arno e del suo ego smisurato, unico faro del suo agitarsi necessario a far vedere che esiste.

Ed è sulla prescrizione, in sintonia con i suoi naturali futuri alleati di centro destra (Forza Italia in primis e il suo alter ego Matteo2) è pronto a fare lo sgambetto. E chi se ne frega se nel 2015 da Presidente del consiglio diceva che è “inaccettabile che il reato si prescriva” e “le pene? da aumentare”. Ora che la prescrizione è legge (e non l’ha fatta lui) , non va bene. Ed ha proprio ragione quando dice che “sulla prescrizione c’è una battaglia vergognosa“…..la sua, infatti!

Che ci sia ancora gente che dia credito ad un personaggio così (auto)squalificato, che quando dice una cosa è certo che farà l’opposto (famosi i suoi: “se perdo il referendum mi ritiro dalla politica” ed “Enrico stai sereno“), non meraviglia…. è perfettamente in linea con il livello di inaffidabilità di larga parte del ceto politico sul mercato.

Ma in compenso ogni giorno che passa contribuisce a confermare che il suo orizzonte sia il centro con profonda curvatura a destra. Cosa che era già chiara (a tanti osservatori) sin da quando era alla guida del PD e fece ciò che non era riuscito all’ex Cavaliere (cancellare l’art. 18 e finire di distruggere quel poco che ancora era rimasto in vita di sinistra in quell’amalgama malriuscito). Renzi sta alla sinistra come il gin ad un astemio.

Non è un caso che Brunetta abbia sentito aria di famiglia dicendo: un governo di centrodestra? “Si può fare. Subito, già domani. Basta che Renzi si decida e faccia un governo con noi, centrodestra unito …”. Perchè -spiega-mica si tratterebbe di un ribaltone: “Renzi voti con noi sulla giustizia. Lui è contro questa oscena riforma della prescrizione.”, anche perchè: “A livello programmatico con Italia Viva c’è quasi perfetta coincidenza, in economia, in politica estera e in molto altro, Renzi rappresenta, da sempre, il suo ‘centro’, vicino al centrodestra. Ricordiamo tutti il suo Partito della Nazione”.

E’ solo una questione di tempo e di convenienza per dare il via al Forza Italia Viva!

Per il momento Renzi (trattenendosi dal ridere) afferma : “A Italia Viva servono tempo, un ideale e un buon governo. I primi due ce li abbiamo, sul buon governo occorre organizzarsi.” Per il buon governo è lui stesso ad ammettere che non c’è e l’ideale abbiamo visto quale sia. Per il tempo si mantiene nel vaco, citando l’ovvietà: “si vota nel 2023 perché nelle ultime legislature si è votato alla fine della legislatura. Si vota ogni cinque anni, non quando lo decide qualcuno.”

Ma ricordiamoci sempre che la sua natura lo spinge a compiere azioni che pur promette di non fare, proprio come nella favola che prima citavamo (e che riportiamo a seguire per chi non la conoscesse). Lui è lo scorpione e Conte la rana.

“Uno scorpione doveva attraversare un fiume, ma non sapendo nuotare, chiese aiuto ad una rana che si trovava lì accanto. Così, con voce dolce e suadente, le disse: “Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull’altra sponda.” La rana gli rispose “Fossi matta! Così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi!” “E per quale motivo dovrei farlo?” incalzò lo scorpione “Se ti pungessi, tu moriresti ed io, non sapendo nuotare, annegherei!” La rana stette un attimo a pensare, e convintasi della sensatezza dell’obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena, e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire la rana chiese all’insano ospite il perché del folle gesto. “Perché sono uno scorpione…” rispose lui “E’ la mia natura!”

Comico poi il suo scagliarsi contro il populismo, lui che è stato ed è campione di populismo. Per cui quando ha pronunciato la frase “I tre minuti del populismo in Italia sono finiti” dal fondo della sala è sembrato udirsi il grido del Martufello del Bagaglino: “far rite?”