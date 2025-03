Giuseppe Di Sanzo sarà candidato Sindaco a Montalbano Jonico

E’ con un post sul proprio profilo facebook che Giuseppe Di Sanzo, attuale reggente nel ruolo di Sindaco al posto di Piero Marrese eletto nel consiglio regionale, annuncia la propria candidatura alle imminenti elezioni comunali di Montalbano Jonico. “Grazie di cuore a tutti i miei colleghi amministratori, ai numerosissimi cittadini e al consigliere regionale Piero Marrese –scrive Di Sanzo– che mi hanno proposto come candidato sindaco per le prossime comunali.

Onorato della fiducia riposta nella mia persona, ho deciso di accettare la candidatura per continuare l’impegno istituzionale rappresentando tutti i montalbanesi.

Come scrisse in una delle sue più belle opere Rocco Scotellaro, poeta, sindaco e contadino lucano: “… nei sentieri non si torna indietro…perché lungo il perire dei tempi l’alba è nuova…”.

Insieme, con il confronto e l’apertura avuti in questi anni, programmiamo una nuova esperienza politica e amministrativa, anche in un momento personale e familiare tremendo per me, emerso da pochi giorni, davvero di grande paura e di sgomento indescrivibile a parole, per il quale sto ricevendo l’affetto e il calore di tutti. Da primo cittadino attuale e da candidato sindaco mi tocca tranquillizzare tutti sul fatto che il mio senso di responsabilità continua a essere lo stesso di sempre sia come padre e marito, sia nello svolgimento delle funzioni istituzionali e politiche.

La vostra vicinanza mi sta incoraggiando a lottare, a non mollare, a sperare e pregare affinché tutto si risolva per il meglio.

Grazie a tutti dal profondo del mio cuore!!!

Grazie a tutti del calore, del consenso e della continua fiducia per le tantissime cose già fatte, in fase di svolgimento e da fare per la nostra bellissima città.

Grazie alla nostra grande squadra amministrativa, fatta di donne e di uomini dalla grande generosità e dalle elevate competenze.

AVANTI con forza, passione, coraggio e amore per Montalbano!!!”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.