Giuseppe Conte a Matera, incontro su superbonus e cessione crediti

Sabato prossimo sarà una giornata tutta lucana del leader del M5S Giuseppe Conte che in mattinata sarà a Matera e nel pomeriggio a Potenza. In una nota si specifica che: “Saranno il futuro del Superbonus e l’opportunità della cessione dei crediti i temi centrali del convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle Matera per sabato 25 marzo 2023 alle ore 10.30 presso l’MH Matera Hotel.” Incontro che vedrà per l’appunto “la partecipazione nella Città dei Sassi del Presidente Giuseppe Conte.” “Il nuovo corso del Movimento -si legge nel comunicato del M5S- fa del confronto con tutte le parti sociali il punto di riferimento per la definizione delle politiche di gestione della cosa pubblica e di sviluppo dei territori. Il convegno, che sarà moderato dal capogruppo in Consiglio Comunale Francesco Salvatore, vedrà la presenza dei parlamentari pentastellati lucani, dei rappresentanti territoriali e delle associazioni di categoria. Domenico Bennardi, naturale padrone di casa introduce l’incontro con la considerazione che governare una Città significa adoperarsi nella gestione della cosa pubblica con particolare attenzione alle casse comunali e guardare con interesse alle ricadute sulla società che possono avere strumenti normativi come il superbonus per la transizione energetica degli edifici e l’innovativo strumento della cessione dei crediti.

L’obiettivo del Movimento 5 Stelle di Matera è quello di permettere alle imprese lucane di raccontare al Presidente Giuseppe Conte lo stato di salute dell’economia locale ed allertarlo sulle gravi conseguenze che il repentino blocco delle misure di sostegno potrà avere su un sistema produttivo fragile come quello della Basilicata e della città di Matera. Il Superbonus e la cessione dei crediti rappresentano ancora oggi due misure fortemente attenzionate che se gestite con un ampio confronto con i rappresentanti delle imprese, secondo quanto rappresentato proprio da queste ultime, porteranno nell’immediato futuro ad una crescita del Prodotto Interno Lordi superiore alle aspettative.”